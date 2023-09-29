Тарасова назвала хорошим шагом голосование МПК против приостановки членства ПКР

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовать против полного приостановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

«Это хороший шаг для нас, если наши паралимпийцы будут допущены. Участвовать в соревнованиях под нейтральным статусом или нет, уже решать им, а не мне», — сказала Тарасова «СЭ».

74 члена генассамблеи не поддержали решение лишить ПКР членства в МПК, 65 выступили за. Еще 13 членов воздержались от голосования.