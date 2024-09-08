Тарасова назвала российских паралимпийцев лучшими в мире

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление российских спортсменов на Паралимпийских играх-2024 в Париже.

«Лучшие в мире. Были, есть и будут», — цитирует Тарасову ТАСС.

Церемония закрытия Летних Паралимпийских игр состоится 8 сентября. Россияне получили приглашение на церемонию.

Соревнования стартовали 28 августа. В них приняли участие 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. На счету россиян 20 золотых медалей, 21 серебряная и 23 бронзовых. Они заняли восьмое место в неофициальном медальном зачете.