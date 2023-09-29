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Сегодня, 17:30

Тарасова — о россиянах на Паралимпиаде-2024: «Мы согласны на допуск в любом статусе»

Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что российские спортсмены смогут выступить на Паралимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

«Мы хотим, чтобы нас допускали в любом статусе и согласны на это. Мы уже так поступали. Вы хотите, чтобы у нас было написано: «Россия»? И чтобы нас не допустили?» — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований.

На Играх в Токио в 2021 году россияне также участвовали в нейтральном статусе, они завоевали 118 медалей — 36 золотых, 33 серебряные, 49 бронзовых.

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Паралимпиада (Паралимпийские игры)
Татьяна Тарасова
ПКР
МПК
4
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