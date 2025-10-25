Видео
Паралимпийские игры

Паралимпиада (Паралимпийские игры)

25 октября, 12:15

Тарасова о недопуске российских спортсменов на Паралимпиаду-2026: «Нас никто не ждет»

Константин Белов
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» новость о том, что российские спортсмены пропустят Паралимпиаду-2026.

23 октября Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил, что атлеты из России пропустят турнир из-за отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования.

«Нас давно дисквалифицировали. И теперь мы должны верить, что нас допустят? Главное, чтобы мы сами как следует работали. И мы не должны рассчитывать на поблажки. Нас никто не ждет на соревнованиях. Нужно понять, как это время провести с пользой», — сказала Тарасова «СЭ».

Сборной России не&nbsp;будет на&nbsp;Паралимпиаде-2026.России не будет на Паралимпиаде-2026. Хотя в сентябре нам вернули и флаг, и гимн

Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года. На соревнованиях будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, парасноуборде и следж-хоккее.

3

  • Александр Иванов

    а вот интересно, почему СЭ каждый день по всем вопросам звонит Тарасовой ? Или наоборот ?

    25.10.2025

  • Mario Nikitin

    А шо случилось????

    25.10.2025

  • Slim Tallers

    Тарасова - это спортивный Соловьёв. Не проходит ни дня,что-бы она не прокомментировала спортивные новости..Да ладно бы дело касалось только спорта. По-моему,она неплохо будет смотреться среди бабушек отряда Путина.

    25.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Татьяна Тарасова
