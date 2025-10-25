Тарасова о недопуске российских спортсменов на Паралимпиаду-2026: «Нас никто не ждет»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» новость о том, что российские спортсмены пропустят Паралимпиаду-2026.

23 октября Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил, что атлеты из России пропустят турнир из-за отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования.

«Нас давно дисквалифицировали. И теперь мы должны верить, что нас допустят? Главное, чтобы мы сами как следует работали. И мы не должны рассчитывать на поблажки. Нас никто не ждет на соревнованиях. Нужно понять, как это время провести с пользой», — сказала Тарасова «СЭ».

Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года. На соревнованиях будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, парасноуборде и следж-хоккее.