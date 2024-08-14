Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Паралимпиада (Паралимпийские игры)

Сегодня, 11:24

Терентьев считает, что для трансгендеров* должны организовываться отдельные соревнования

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев отреагировал на информацию о том, что итальянский легкоатлет Валентина Петрилло станет первым трансгендером* в истории Паралимпийских игр.

«Отношусь к этому крайне отрицательно. На мой взгляд, для подобной категории граждан должны организовываться отдельные соревнования. Нельзя допускать, чтобы трансгендеры* принимали участие в обычных турнирах среди паралимпийцев. На моей памяти прежде такого в паралимпийском спорте не происходило никогда. Я очень удивлен, что МПК решился на подобный шаг», — цитирует Терентьева RT.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

Источник: RT
Читайте также
Биография Коннора Макдэвида: жизнь и карьера капитана «Эдмонтона»
Спонсоры МОК недовольны привилегиями ряда компаний на Олимпиаде
Стало известно о росте зарплатных предложений в сфере строительства почти на 20%
«Зенит» продает россиян, ЦСКА — последних нападающих. Трансферные слухи РПЛ
CENTCOM сообщило об уничтожении двух кораблей хуситов в Красном море
Трихолог рассказала об уходе за волосами летом
Популярное видео
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итальянская легкоатлетка Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпийских игр

Ашапатов против участия трансгендера* на Паралимпийских игр