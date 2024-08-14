Терентьев считает, что для трансгендеров* должны организовываться отдельные соревнования

Депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев отреагировал на информацию о том, что итальянский легкоатлет Валентина Петрилло станет первым трансгендером* в истории Паралимпийских игр.

«Отношусь к этому крайне отрицательно. На мой взгляд, для подобной категории граждан должны организовываться отдельные соревнования. Нельзя допускать, чтобы трансгендеры* принимали участие в обычных турнирах среди паралимпийцев. На моей памяти прежде такого в паралимпийском спорте не происходило никогда. Я очень удивлен, что МПК решился на подобный шаг», — цитирует Терентьева RT.

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