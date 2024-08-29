Тренер сборной России по плаванию заявил, что ожидал медали от Даниленко на Паралимпиаде

Старший тренер сборной России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Юрий Назаренко рассказал, что ожидал медали от своего подопечного Владимира Даниленко на Паралимпиаде в Париже.

Даниленко завоевал серебро в заплыве на 100 метров на спине. Золото заполучил бразилец Габриэль дос Сантос, а бронзовым призером стал чилиец Альберто Абарса Диас.

«Ожидали этой медали, он был третьим в мировом рейтинге. Соперник немного неправильно тактически провел заплыв, в итоге наш пловец побил свой личный рекорд почти на секунду. А бразильца обогнать, конечно, было тяжело. Думали, у Володи будет второе или третье место, в итоге второе, молодец», — приводит слова Назаренко ТАСС.

Даниленко стал первым россиянином, которому удалось выиграть медаль на Паралимпийских играх в Париже.