Третья группа российских спортсменов прибыла в Париж в преддверии Паралимпиады

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил о прибытии в Париж третьей группы российских спортсменов для участия в Паралимпийских играх.

«Третья группа прилетела сегодня в Париж, в настоящее время 30 человек из нашей делегации направляются в Паралимпийскую деревню, где теперь будут находиться 140 человек», — приводит ТАСС слова Рожкова.

Также глава ПКР отметил, что по визам еще двух спортсменов по-прежнему нет ясности.

Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября. Всего в турнире выступят 90 российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом их награды не будут учитываться в медальном зачете.

Ранее директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс сообщил, что российских и белорусских спортсменов на соревнованиях в Париже в случае завоевания золотых медалей будут награждать под паралимпийский гимн.