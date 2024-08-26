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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 15:34

У главы IPC украли автомобильную аккредитацию перед стартом Паралимпиады

Игнат Заздравин
Корреспондент
Логотип Паралимпийских игр.
Фото Getty Images
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Преступники украли у главы Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонса пропуск на автомобиль перед стартом Паралимпиады-2024 в Париже, сообщает Europe 1.

Сообщается, что воры похитили аккредитацию из автомобиля Парсонса. Об инциденте стало известно 23 августа. Пропуск необходим, чтобы добраться до всех паралимпийских объектов через пункты контроля безопасности.

Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября. Всего в турнире выступят 90 российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом их награды не будут учитываться в медальном зачете.

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