У россиян не выявили допинговых нарушений на Паралимпиаде

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что российские спортсмены не допустили допинговых нарушений на Паралимпиаде-2024 в Париже.

«У наших спортсменов в ходе соревнований на Паралимпийских играх в Париже не было зафиксировано ни одного случая положительного результата допинг-проб. Всего у спортсменов нашей команды было взято более 30 проб», — приводит слова Рожкова РИА «Новости».

Церемония закрытия Летних Паралимпийских игр состоится 8 сентября. Россияне получили приглашение на церемонию.

Соревнования стартовали 28 августа. В них приняли участие 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. На счету россиян 20 золотых медалей, 21 серебряная и 23 бронзовых. Они заняли восьмое место в неофициальном медальном зачете.