Участница Паралимпиады из России рассказала о предстоящем соперничестве со спортсменом-трансгендером Петрилло

Двукратный призер Паралимпиады Анна Кулинич-Сорокина поделилась с «СЭ» мнением о первом в истории Игр участнике-трансгендере Валентине Петрилло из Италии. Петрилло и Кулинич-Сорокина будут соревноваться на Паралимпиаде в Париже в беге на дистанции 200 и 400 метров в категории Т12 для слабовидящих спортсменов.

— В забегах на 200 и 400 метров в вашей категории будет большой ажиотаж на этой Паралимпиаде, так как в них выступит трансгендер Валентина Петрилло. Хорошо или плохо, что очень много внимания привлекут ваши забеги?

— Вы же сами понимаете, что в спорте внимание — это хорошо. Это рождает результаты, это заставляет других спортсменов повышать свое мастерство. То, что появилась Валентина, она не такая угрожающая персона. Человеку захотелось в 44 года выступать среди девчонок. Это, конечно, странно для нас. Но, с другой стороны, отношусь к этому спокойно. Стараюсь не обращать внимания, а просто выйти и сделать свое дело. А мое дело — это показать хороший результат, обыграть как можно больше соперников.

— Я ошибочно думал, что вы не пересекались с ней, но потом узнал, что была встреча на чемпионате Европы.

— Мы не пересекались тогда на дорожке, но пересекались на разминке. Тогда я еще бегала с другим лидером (спортсмен-ведущий, который бежит вместе с паралимпийцем в этой категории). Он тогда был в шоке, удивился и сказал: «Это кто?» Тогда это было необычно в паралимпийском спорте. Мы переживали за нашу девчонку, которая с ней бежала, волновались. Потом со временем ты уже привыкаешь к ее присутствию, что она есть, что она в принципе не опасна. Да, она может показать хороший результат, но не настолько хороший, с которым было бы невозможно бороться.

— Когда была ваша встреча на чемпионате Европы, то она же только-только совершила переход и еще привыкала к своему телу, о чем говорила в интервью. Сейчас результаты заметно выросли. Не стала ли она опаснее с годами?

— Это сложный вопрос. Когда ты едешь на соревнования, то все равно не знаешь, как готовы твои соперники. Сегодня может быть хорошо готова, завтра — не так. Ты приезжаешь и начинаешь понимать их кондиции по первым забегам. Понятно, что ты Валентину не списываешь со счетов. На нее придется обратить внимание. Но так, чтобы она меня как-то волновала отдельно, я бы не сказала. Так же, как и остальные соперницы, которые могут показать хороший результат. Есть девчонки, которые у нас бегут очень быстро. Валентина с ними не сравнится.

— Ни в коем случае не желаю вам поражения. Но будет ли разным для вас поражение ей или кому-то другому?

— Нет. Абсолютно точно таким же.

— Может ли женщина, рожденная женщиной, показывать такие же результаты в 50 лет, какие есть в этом возрасте у Валентины Петрилло?

— Нет. Это точно могу сказать. Организм у женщины и мужчины отличается. То, что может показать мужчина в 50 лет, женщина не может. Понятно, что разница есть. Различия ощутимые. Но ситуацию я поменять не могу. Действую исходя из того, что есть. Остается смириться и бороться, — сказала Кулинич-Сорокина «СЭ».