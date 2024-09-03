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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 10:30

Украинский паралимпиец оскорбил российского чемпиона Паралимпиады Торсунова

Владислав Маслов
Корреспондент
Евгений Торсунов (второй слева), Асер Рамос и Александр Литвиненко.
Фото Reuters
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Украинский паралимпиец Александр Литвиненко в интервью СМИ оскорбил российского атлета Евгения Торсунова, об этом сообщает RT Спорт.

В соревнованиях по прыжкам в длину на Паралимпиаде в Париже Торсунов завоевал золотую медаль, Литвиненко стал бронзовым призером. Спортсмены выступают в классе T36 (люди с нарушениями координации: гипертония, атаксия и атетоз, а также церебральный паралич).

«Немножко скребет на душе, что я проиграл этому недоразумению. Я имею такую обиду немного, на себя. Никто не нейтрален. Все они поддерживают СВО. Они приедут домой и будут фотографироваться с депутатами», — цитируют Литвиненко украинские СМИ.

Торсунов в ходе соревнований установил паралимпийский рекорд, прыгнув на 5 метров 83 сантиметра.

Источник: RT
Паралимпиада (Паралимпийские игры)
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