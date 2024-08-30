Украинский пловец не стал фотографироваться с россиянином на пьедестале Паралимпиады-2024

Украинский пловец Александр Комаров отказался от совместной фотографии с россиянином Кириллом Пульвером после церемонии награждения на Паралимпиаде-2024 в Париже.

Россиянин стал серебряным призером на дистанции 200 м вольным стилем среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, украинец занял третье место. Золотую медаль завоевал итальянец Франческо Боччардо. На пьедестале совместную фотографию сделали Пульвер и Боччардо.

Паралимпийские игры проходят в Париже с 28 августа по 8 сентября. На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов.