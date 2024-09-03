Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 15:45

В Госдуме призвали подать протест на оскорбления украинца Литвиненко в адрес россиянина Торсунова

Telegram Дзен

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев в комментарии «СЭ» отреагировал на оскорбления украинского паралимпийца Александра Литвиненко в сторону россиянина Евгения Торсунова.

«То, что сказал бронзовый призер Литвиненко — это не более чем гавканье и банальная человеческая зависть. Обычно после поражения спортсмены это принимают, а после пожимают сопернику руку и поздравляют его с победой. В этом же случае либо у Литвиненко была другая установка от их чиновников и спортивных руководителей, а именно оскорблять и хаять все связанное с Россией, либо же он просто небольшого ума», — сказал Свищев «СЭ».

Депутат Госдумы также ответил на вопрос о возможной подаче жалобы в Международный паралимпийский комитет.

«Я думаю, что Павел Рожков, как президент паралимпийского комитета России, должен внимательно изучить перспективы протеста в сторону выходки этого спортсмена, и в обязательном порядке подать жалобу в паралимпийский комитет. Это неподобающая выходка, нарушающая критерии выступления на Паралимпийских играх. Если Литвиненко попадет под наказание, то он должен его понести. Это независимо от того, есть ли конфликт между нашими странами или нет. Они оба участники Паралимпийских игр, и у них равные права и ответственности», — добавил Свищев.

Торсунов завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Париже, став двукратным паралимпийским чемпионом. Россиянин также привез золото с соревнований в Токио в 2020 году.

Денис Сафронов

Читайте также
Иранский волейболист не помещается в кровать на Паралимпиаде-2024
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес подали на развод
Покупательница квартиры Долиной подала встречный иск на певицу
Главные интриги КХЛ перед стартом сезона 2024/25
Названы две самые распространенные схемы мошенничества
ХАМАС опубликовало видео с Александром Лобановым и другими погибшими заложниками
Популярное видео
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Сегодня
Вчера
Неделя