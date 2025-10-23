В Госдуме РФ назвали нацистскими федерации, не допустившие российских спортсменов на Паралимпиаду-2026

Депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что российские спортсмены пропустят Паралимпиаду-2026.

В четверг, 23 октября, Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил, что атлеты из России пропустят турнир из-за отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования.

«В федерациях засели нацисты, которые не хотят пускать спортсменов на Паралимпийские игры. Причем решения идут вразрез с решением Международного паралимпийского комитета. Это очень печальная история. Нацизм всегда бесчеловечен. Оспорить решение? Дальнейшие действия — за Паралимпийским комитетом России. Они тихо вели коммуникацию, добились восстановления ПКР. Дипломатия должна победить, но она любит тишину», — сказал Терентьев «СЭ».

Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года. На соревнованиях будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, парасноуборде и следж-хоккее.