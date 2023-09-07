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Свищев: «Никто никогда не сможет навсегда отстранить Паралимпийский комитет России»

В Госдуме заявили, что никто не сможет отстранить Паралимпийский комитет России навсегда
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» высказался о ситуации с Паралимпийским комитетом России (ПКР).

Ранее президент ПКР Павел Рожков заявил, что МПК намерен навсегда приостановить членство российского комитета в организации.

«Ну что такое — не допустить Россию до участия в Паралимпийских играх? Это вещи абсурдные. Никто не сможет навсегда отстранить ПКР. Задача МПК — делать все, чтобы все страны, где развивается паралимпизм, были участниками международного паралимпийского движения, независимо от политической ситуации», — сказал Свищев «СЭ».

12 мая стало известно, что апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета удовлетворил апелляцию Паралимпийского комитета России и отменил решение о приостановлении членства ПКР в организации.

Генеральная ассамблея МПК пройдет 27 сентября в Бахрейне.

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