В IPC сообщили, что не имеют претензий к россиянам после Паралимпиады в Париже

Пресс-служба Международного паралимпийского комитета (IPC) сообщила, что российские спортсмены не нарушали правила нейтрального статуса на Паралимпиаде в Париже.

«Международный паралимпийский комитет не получал официальных сообщений о каких-либо нарушениях правил нейтрального статуса со стороны спортсменов из России во время Паралимпиады в Париже», — приводит ответ пресс-службы Metaratings.

Церемония закрытия Летних Паралимпийских игр состоится 8 сентября. Россияне получили приглашение не церемонию.

Соревнования стартовали 28 августа. В них приняли участие 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. На счету россиян 20 золотых медалей, 21 серебряная и 23 бронзовых. Они заняли восьмое место в неофициальном медальном зачете.