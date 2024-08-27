В МПК ответили на призыв Украины перепроверить российских участников Паралимпиады

Международный паралимпийский комитет (МПК) не станет проводить дополнительную проверку российских и белорусских участников Игр-2024, на чем настаивает Национальный паралимпийский комитет (НПК) Украины, сообщает ТАСС.

Отмечается, что внешняя юридическая фирма тщательно изучила результаты в свете критериев отбора перед Паралимпиадой в Париже.

В организации подчеркнули, что НПК Украины также было предложено предоставить любую имеющуюся у них информацию о предварительном списке участников из России и Белоруссии, однако НПК Украины ничего не предоставил.

Ранее глава НПК Украины Валерий Сушкевич выступил с требованием, чтобы российских и белорусских паралимпийцев еще раз проверили на нейтральный статус, задав вопросы про ситуацию на Украине. Помимо этого, он выразил недовольство запретом на политические акции на Паралимпиаде.

Во вторник, 27 августа, стало известно, что в заявку на Паралимпийские игры в Париже попали 88 российских атлетов. Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября. Награды россиян не будут учитываться в медальном зачете.