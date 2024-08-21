В МПК заявили, что не имеют отношения к отказу в выдаче аккредитации на Паралимпиаду российским журналистам

Международный паралимпийский комитет (МПК) заявил, что не имеет отношения к отказу выдать российским журналистам аккредитации для работы на Паралимпиаде-2024 в Париже.

Во вторник, 20 августа оргкомитет Игр отказал в аккредитации четырем журналистам ТАСС без объяснения причин, сославшись на вердикт властей Франции.

«Ответственность за аккредитацию на Паралимпийские игры 2024 года в Париже лежит исключительно на оргкомитете соревнований и соответствующих национальных органах власти», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы МПК.

Изначально оргкомитет Паралимпиады одобрил аккредитацию двум журналистам ТАСС, но изменил решение после повторного рассмотрения государственными органами. Ранее были отклонены заявки на аккредитацию еще двух корреспондентов агентства.

28 июля оргкомитет Олимпиады-2024 в Париже лишил четырех журналистов ТАСС выданных ранее аккредитаций для работы на соревнованиях, сославшись на решение властей.

Олимпиада-2024 проходила в Париже с 26 июля по 11 августа.

Паралимпиада пройдет в столице Франции с 28 августа по 8 сентября. В соревнованиях в нейтральном статусе примут участие 90 российских спортсменов.