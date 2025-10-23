В ПКР намерены до последнего бороться за участие спортсменов в Паралимпиаде

В Паралимпийском комитете России (ПКР) заявили, что будут до последнего бороться за право участия в Паралимпиаде 2026 года.

В четверг, 23 октября, Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил, что спортсмены из России пропустят турнир из-за отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования.

«Сегодня утром мы общались с сотрудниками Международного паралимпийского комитета по поводу возможности участия атлетов по двусторонним приглашениям, но на этот вопрос конкретного ответа не получили. Нам сообщили, что эту возможность будут изучать. Таким образом, надежда на участие в Играх, хоть и минимальная, еще остается. Однако, как правило, по двусторонним приглашениям к соревнованиям допускается очень небольшое количество спортсменов, не входящих в число лидеров. Но это не значит, что мы опускаем руки. ПКР будет бороться до конца», — цитирует ТАСС главу ПКР Павла Рожкова.

Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года. На соревнованиях будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, парасноуборде и следж-хоккее.