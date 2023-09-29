В ПКР назвали допуск спортсменов в нейтральном статусе дискриминацией по национальному признаку

Паралимпийский комитет России (ПКР) выступил с заявлением по поводу допуска российских паралимпийцев на международные турниры в нейтральном статусе и приостановке членства в Международном паралимпийском комитете (МПК).

«Паралимпийский комитет России считает, что решение о частичном приостановлении статуса ПКР и о допуске спортсменов лишь в нейтральном статусе в рамках личного зачета несправедливо. Это дискриминация ПКР и российских спортсменов по национальному признаку. Она ставит их в неравное положение по сравнению с членами МПК и спортсменами из других стран. При этом, отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определенной страны или радоваться победе, когда звучит гимн их страны, значит лишать их права на их национальную идентичность», — говорится в заявлении ПКР.

29 сентября Генассамблея МПК проголосовала за приостановку членства комитета России. При этом МПК допустил российских спортсменов до участия в Паралимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе.