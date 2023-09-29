Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Сегодня, 18:13

В ПКР назвали допуск спортсменов в нейтральном статусе дискриминацией по национальному признаку

Ана Горшкова
Корреспондент
Паралимпийская сборная России в Сочи.
Фото ПКР
Telegram Дзен

Паралимпийский комитет России (ПКР) выступил с заявлением по поводу допуска российских паралимпийцев на международные турниры в нейтральном статусе и приостановке членства в Международном паралимпийском комитете (МПК).

«Паралимпийский комитет России считает, что решение о частичном приостановлении статуса ПКР и о допуске спортсменов лишь в нейтральном статусе в рамках личного зачета несправедливо. Это дискриминация ПКР и российских спортсменов по национальному признаку. Она ставит их в неравное положение по сравнению с членами МПК и спортсменами из других стран. При этом, отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определенной страны или радоваться победе, когда звучит гимн их страны, значит лишать их права на их национальную идентичность», — говорится в заявлении ПКР.

29 сентября Генассамблея МПК проголосовала за приостановку членства комитета России. При этом МПК допустил российских спортсменов до участия в Паралимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Россияне смогут выступить на&nbsp;Паралимпиаде 2024 в&nbsp;нейтральном статусе. Паралимпийцев из России допустили к Играм в Париже. Но есть и ложка дегтя
Источник: Сайт ПКР
Паралимпиада (Паралимпийские игры)
ПКР
МПК
Читайте также
Константин Выборнов: «В Пекине меня принимали за телохранителя Валиевой»
Спасатели увели Бека-Бека с края моста в Ницце, жизни футболиста ничто не угрожает
Путин подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с РФ
В США рассказали о нежелании НАТО отвечать на возможный удар России
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Москвичи подвели итоги Паралимпиады
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
ПКР будет добиваться полного восстановления своих прав в МПК
Румменигге заявил, что проголосовал за допуск юниорских сборных России к международным турнирам
Тарасова — о россиянах на Паралимпиаде-2024: «Мы согласны на допуск в любом статусе»
Колобков о допуске россиян на Паралимпиаду-2024: «Наши ребята это заслужили. Удивлен, что это не произошло раньше»
Паралимпийцев из России допустили к Играм в Париже. Но есть и ложка дегтя
Пересмотр решения о приостановке членства ПКР в МПК будет возможен в 2025 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова — о россиянах на Паралимпиаде-2024: «Мы согласны на допуск в любом статусе»

ПКР будет добиваться полного восстановления своих прав в МПК