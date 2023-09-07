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Сегодня, 13:10

В ПКР объяснили слова о приостановлении членства в МПК навсегда

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Фото Global Look Press
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков поделился с «СЭ» ожиданиями от Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК), которая пройдет 27 сентября в Бахрейне.

Ранее Рожков заявил, что на заседании может быть принято решение навсегда приостановить членство ПКР в международной организации.

«Варианты событий после генеральной ассамблеи разные. Могут исключить, могут опять приостановить наше членство, пока мы не поменяем свою позицию, могут принять санкции по отношению к ПКР, но в то же время допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе без членства нашего комитета. Тоже такой исход возможен.
Мои слова о том, что наше членство навсегда будет приостановлено, — это эмоции. ПКР свою позицию менять не будет. Поэтому нас могут надолго отстранить, до тех пор пока исполком МПК не изменит свое мнение. Но мы все равно будем продолжать всеми законными юридическими способами бороться за права наших спортсменов и права Паралимпийского комитета России.
В мире проходят серьезные изменения, поэтому у нас есть надежда, что члены МПК — национальные паралимпийские комитеты Африки, Азии и Латинской Америки, а также некоторые международные спортивные федерации на генеральной ассамблее в Бахрейне могут все-таки нас поддержать больше. Потому что на прошлой генеральной ассамблее нам немного не хватило для положительного для нас решения — совсем чуть-чуть», — добавил Рожков.

На генеральной ассамблее в Бахрейне также будет рассмотрен вопрос участия российских спортсменов в Паралимпиаде в Париже.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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