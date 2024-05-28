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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 14:32

В ПКР рассчитывают, что россияне выступят в восьми видах спорта на Паралимпиаде в Париже

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что российские представители восьми видов спорта на данный момент отобрались на Паралимпийские игры в Париже.

«По состоянию на конец мая, по нашим прогнозам, мы рассчитываем выступить на Паралимпийских играх в Париже в восьми видах спорта. По плаванию и настольному теннису подтверждение о завоевании лицензий на Игры от международных федераций получены, в пулевой стрельбе и тхэквондо ситуация такая же, как и в легкой атлетике, — квоты завоеваны, ждем подтверждения. В теннисе на колясках и триатлоне продолжаются квалификационные отборочные соревнования. По велоспорту рассчитываем только на двухсторонние приглашения», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Источник: ТАСС
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