В ПКР рассказали, что обсуждают вопрос вступления в Азиатский паралимпийский комитет

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков высказался о возможности вступления в Азиатский паралимпийский комитет.
«Активно обсуждается вопрос вступления ПКР в Азиатский паралимпийский комитет. Мы более активно этим будем заниматься после генассамблеи МПК в Бахрейне, которая пройдет в конце сентября», — цитирует Рожкова ТАСС.
12 мая стало известно, что апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета удовлетворил апелляцию Паралимпийского комитета России и отменил решение о приостановлении членства ПКР в организации.