Паралимпийские игры

Паралимпиада (Паралимпийские игры)

5 ноября, 13:40

В ПКР рассказали, в каких дисциплинах Паралимпиады-2026 россияне могут принять участие

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Павел Рожков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков в разговоре с «СЭ» заявил, что российские спортсмены еще могут принять участие в Паралимпийских играх-2026.

«Окончательного решения по допуску на зимние Паралимпийские игры пока нет. У нас есть возможность участия в Паралимпиаде по двустороннему приглашению, которое будет рассматриваться в январе-феврале. По критериям Международного Паралимпийского комитета и FIS мы подходим. Направили запрос в FIS и МПК, насколько реально мы можем участвовать. Будут рассматривать 4 вида спорта: лыжные гонки, биатлон, горные лыжи и сноуборд. Есть разные шансы, квоты небольшие на весь мир. Но мы серьезно к этому относимся», — сказал глава ПКР «СЭ».

Сборной России не&nbsp;будет на&nbsp;Паралимпиаде-2026.России не будет на Паралимпиаде-2026. Хотя в сентябре нам вернули и флаг, и гимн

23 октября Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил, что атлеты из России пропустят турнир из-за отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования.

Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года. На соревнованиях будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, парасноуборде и следж-хоккее.

  • Александр Киреенко

    Сново на старые грабли хотим наступить нам такой спорт не нужен

    05.11.2025

    • Telegram Дзен Max
