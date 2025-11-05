В ПКР рассказали, в каких дисциплинах Паралимпиады-2026 россияне могут принять участие

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков в разговоре с «СЭ» заявил, что российские спортсмены еще могут принять участие в Паралимпийских играх-2026.

«Окончательного решения по допуску на зимние Паралимпийские игры пока нет. У нас есть возможность участия в Паралимпиаде по двустороннему приглашению, которое будет рассматриваться в январе-феврале. По критериям Международного Паралимпийского комитета и FIS мы подходим. Направили запрос в FIS и МПК, насколько реально мы можем участвовать. Будут рассматривать 4 вида спорта: лыжные гонки, биатлон, горные лыжи и сноуборд. Есть разные шансы, квоты небольшие на весь мир. Но мы серьезно к этому относимся», — сказал глава ПКР «СЭ».

23 октября Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил, что атлеты из России пропустят турнир из-за отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования.

Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года. На соревнованиях будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, парасноуборде и следж-хоккее.