В третий день Сурдлимпиады российские спортсмены завоевали три золотые медали

Российские спортсмены завоевали три медали в третий день Сурдлимпийских игр в Токио.

Легкоатлет Денис Федоренков стал победителем в прыжках в высоту, преодолев планку на высоте 2,07 м. Ардашер Муминджанов выиграл соревнования по десятиборью. Велогонщик Дмитрий Розанов занял первое место в критериуме.

Сурдлимпийские игры начались 15 ноября. В Токио выступят 36 российских спортсменов в индивидуальных соревнованиях по бадминтону, шоссейному велоспорту, маунтинбайку, вольной и греко-римской борьбе, гольфу, дзюдо, карате, теннису, легкой атлетике, плаванию, настольному теннису и тхэквондо. Всего будет разыграно 212 комплектов наград в 21 виде спорта.

Россияне и белорусы выступают на Сурдлимпийских играх под эгидой Международного комитета спорта глухих (МКСГ). Церемония закрытия пройдет 26 ноября.