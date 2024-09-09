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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 14:05

Валуев о свисте в сторону Макрона на закрытии Паралимпиады-2024: «Хотели политики в спорте — они ее получили»

Николай Валуев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии «СЭ» отреагировал на свист в сторону президента Франции Эммануэля Макрона во время церемонии закрытия Паралимпийских игр.

«Политиканы хотели политики в спорте. Они ее получили», — сказал Валуев «СЭ».

Паралимпийские игры проходили с 28 августа по 8 сентября. В соревнованиях приняли участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграли 549 комплектов наград. Победителем медального зачета стала сборная Китая с 220 медалями (94-76-50). Российские спортсмены завоевали 64 награды: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых.

Следующие летние Паралимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе (США).

(Александр Абустин)

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