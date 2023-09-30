Васильев назвал пустой болтовней решения УЕФА и Международного паралимпийского комитета

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что решение УЕФА о возвращении российских юниорских сборных (до 17 лет) на международную арену и решение Международного паралимпийского комитета допустить россиян до Паралимпийских игр-2024 в нейтральном статусе нельзя воспринимать серьезно.

«Сложно сказать, что в голове у наших недругов. Все их действия нелогичны, непонятны, не поддаются объяснению. У них сегодня — одно, завтра — другое, послезавтра — третье. И верить им до конца нельзя. Пока наши спортсмены не прилетели куда-то и не провели турнир. Когда это случится, можно будет поверить в искренность международных спортивных чиновников, в то, что они хотят видеть россиян на соревнованиях.

В противном случае это все игра какая-то. Пинг-понг: то так мы хотим, то сяк. Несерьезно. Я, откровенно говоря, не очень во все это верю. Вы поймите, это же только слова — никаких действий не было. Одна пустая болтовня", — цитирует «РБ Спорт» Васильева.

29 сентября генассамблея МПК проголосовала за приостановку членства комитета России. При этом МПК допустил российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. В ПКР назвали допуск российских спортсменов в нейтральном статусе дискриминацией по национальному признаку, а также отметили, что намерены добиваться полного восстановления своих прав в МПК.