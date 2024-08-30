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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 12:44

Васильев — об отказе украинского пловца фотографироваться с россиянином: «Хорошо, что хоть голову не оторвали»

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии «СЭ» отреагировал на отказ украинского пловца Александра Комарова от совместной фотографии с россиянином Кириллом Пульвером после церемонии награждения на Паралимпиаде-2024 в Париже.

«Тут нечему удивляться. Я еще задолго до Олимпиады говорил, что туда ехать не надо, чтобы не получать порцию унижений. Но раз уж наши спортсмены решили туда поехать, проигнорировав мнение государства, то пускай не удивляются подобному. Естественно украинский спортсмен не захотел с нашим пловцом фотографироваться, а чего вы ожидали? Это обычная реакция, ведь у них тоже есть свое руководство, которое говорит им, что делать и что не делать. Хорошо, что хоть голову не оторвали, а то, что он там не поздоровался или не сфотографировался, да и наплевать на это», — сказал Васильев «СЭ».

Паралимпийские игры проходят в Париже с 28 августа по 8 сентября. На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Денис Сафронов

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