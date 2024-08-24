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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 08:26

Васильев: «На Паралимпийские игры России ехать не надо. Зачем нам такие унижения»

Сергей Разин
корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что российским спортсменам не нужно ехать на Паралимпиаду-2024.

«На Паралимпийские игры России ехать не надо. Много раз говорил, что нам не надо ехать ни на эти политические Олимпийские игры, ни на паралимпийские, где нас ждет только унижение. Нас уже на церемонию открытия не пригласили, а на закрытие, тем более, не позовут. Зачем нам такие унижения? Мы самодостаточная страна. Нам не по пути с каким-то непонятными людьми, которые пытаются нас унизить. Не понимаю наших спортсменов, которые стремятся поехать туда. Зачем это надо?

То, что нас на Паралимпиаду поедет 90 человек, имеет значение только в том случае, если наша команда сформирована из сильнейших, а не из тех, кого соблаговолит пригласить Бах с его бандой. Тогда еще что-то, а не так, как с борцами и дзюдоистами, когда взяли и не допустили сильнейших, а более слабых пригласили. Что это такое вообще?! Это не им решать кого приглашать! Мы должны решать, как составлять нашу команду, которая будет защищать честь нашей страны", — приводит слова Васильева Sport24.

Паралимпиада пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября. В соревнованиях примут участие 90 россиян.

Источник: Sport24
Дмитрий Васильев (биатлон)
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