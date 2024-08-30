Вдовин взял бронзу в 100-метровке на Паралимпийских играх в Париже

Российский легкоатлет Андрей Вдовин завоевал бронзовую медаль в беге на 100 метров в классе T37 на Паралимпийских играх-2024 в Париже.

30-летний спортсмен преодолел дистанцию за 11,41 секунды. Золото выиграл бразилец Рикардо Гомес де Мендонса (11,07). Серебро досталось Саптойого Пурномо из Индонезии (11,26).

С Паралимпиады 2020 года в Токио Вдовин привез три награды — золото и два серебра. Он также является десятикратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

Паралимпийские летние игры в Париже проходят с 28 августа по 8 сентября.