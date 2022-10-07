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Паралимпийские игры

Сегодня, 21:07

Виллинг надеется на возвращение российских паралимпийцев на мировую арену

Трехкратная паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Мартина Виллинг надеется на возвращение российских спортсменов на международные турниры.

«Я давно не видела сборную России на международных соревнованиях. — приводит ТАСС слова Виллинг. — Я ездила на турниры в Чехию, Польшу, Швейцарию, уровень соревнований примерно такой же, как в России. Я очень надеюсь, что когда-нибудь русские вновь окажутся в большой спортивной семье и будут выступать на международных соревнованиях».

Виллинг 63 года, у нее три золотые медали Паралимпийских игр, четыре серебряные и пять бронзовых наград летних Паралимпиад, а также серебро и бронза зимних. Она является двукратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы по легкой атлетике.

7 октября Виллинг заняла третье место в соревнованиях по толканию ядра в классе F56 на летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», показав результат 6,70 метра.

С 3 по 9 октября в Сочи будет разыграно 436 комплектов наград в 9 летних видах спорта.

Источник: tass.ru
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