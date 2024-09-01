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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 15:27

Яремчук — о победе на Паралимпиаде: «Организм немножко дал сбой, поэтому забег был достаточно тяжелый»

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Российский легкоатлет Александр Яремчук, победивший в финальном забеге на 1 500 метров на Паралимпийских играх в Париже, столкнулся с проблемами со здоровьем во время соревнований.

«Забег прошел хорошо, сейчас эмоции уже улеглись, и уже можно хорошо о нем думать, Самочувствие последние три дня подвело, организм немножко дал сбой, поэтому забег был достаточно тяжелый в физическом плане. Но я справился с головой и смог выиграть. Посвящаю, как и всегда, своей семье, очень их люблю, очень скучаю», — сказал ТАСС Яремчук.

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. Во франции выступают 88 российских спортсменов.

Источник: ТАСС
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