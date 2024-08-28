Захарова об отказе в аккредитации российским журналистам на Паралимпиаде: «Это нарушает принципы свободы доступа к информации»

Глава МИД РФ Мария Захарова раскритиковала отказ в аккредитации российским журналистам на Паралимпиаде-2024 в Париже.

«Это все нарушает принципы свободы доступа к информации, плюрализма в СМИ, подрывает идеалы олимпийского движения, дискредитирует международную систему спорта высоких достижений», — цитирует Захарову РИА «Новости».

20 августа, оргкомитет Паралимпиады отказал в аккредитации четырем журналистам ТАСС без объяснения причин, сославшись на вердикт властей Франции. При этом изначально аккредитации двоих из них были одобрены, но они не прошли повторную проверку государственными органами.

22 августа также стало известно, что в аккредитации отказано журналисту РИА «Новости».