Пловец Жданов выиграл серебро на Паралимпиаде в Париже

Сегодня, 19:45
Российский пловец Роман Жданов стал серебряным призером Паралимпийских игр-2024 в Париже на дистанции 200 м вольным стилем в классе S4.
Он преодолел дистанцию за 2 минуты 53,01 секунды. Золото завоевал израильтянин Ами Омер Дадаон (2.49,26), третьим к финишу пришел японец Такаюки Судзуки (2.55,17).
Серебярная медаль стала для Жданова второй наградой на Паралимпиаде в Париже. В воскресенье он выиграл золото на дистанции 150 м комплексным плаванием.
Паралимпиада в Париже продлится до 8 сентября. Российские спортсмены выступают в турнире в нейтральном статусе, а их награды не учитываются в медальном зачете.