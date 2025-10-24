Журова отреагировала на недопуск российских спортсменов к Паралимпиаде

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на новость о том, что российские спортсмены пропустят Паралимпиаду-2026.

«Выглядит это все как перекладывание ответственности. Международный паралимпийский комитет принял решение допустить наших спортсменов, уже понимая, что на зимних Играх шансов выступить у них почти нет. А теперь просто говорят, мол, виноваты международные федерации, а не мы», — цитирует Журову ТАСС.

Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года. На соревнованиях будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, парасноуборде и следж-хоккее.