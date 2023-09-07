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Паралимпийские игры

Сегодня, 19:10

Журова поделилась мнением о намерении МПК навсегда отстранить Россию от членства в организации

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Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова назвала намерение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить Россию от членства в организации «бесчеловечной акцией».

«Паралимпиада изначально же была создана как способ реабилитации людей через спорт, тут всегда ценились человеческие ценности. А сейчас, полностью исключая спортсменов одной страны, делая их заложниками, они проводят абсолютно бесчеловечную акцию. Мы должны всячески поддерживать наших паралимпийцев, придумать свои соревнования, которые будут ничем не хуже. Ну не выступают на международных соревнованиях — и ничего страшного. Нам нужно сделать так, чтобы спортсмены чувствовали заботу, внимание, и это важнее, чем получение регалии паралимпийского чемпиона», — приводит слова Журовой RT.

Ранее стало известно, что МПК готовится пожизненно приостановить членство Паралимпийского комитета России.

Российские паралимпийцы. Россиян хотят окончательно исключить из паралимпийского движения. Новые нападки

Источник: RT
Светлана Журова
ПКР
МПК
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