Журова считает, что свист в сторону Макрона на закрытии Паралимпиады был спланированной акцией французов

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии «СЭ» отреагировала на свист в сторону президента Франции Эммануэля Макрона во время церемонии закрытия Паралимпийских игр.

«Может, это была какая-то спланированная акция против него, подговорили кого-то. Вряд ли это будут делать гости. Гостям меньше всего нужно освистывать чужого президента. Скорее всего, это их внутренние разборки, связанные с выборами и политикой», — сказала Журова «СЭ».

Паралимпийские игры проходили с 28 августа по 8 сентября. В соревнованиях приняли участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграли 549 комплектов наград. Победителем медального зачета стала сборная Китая с 220 медалями (94-76-50). Российские спортсмены завоевали 64 награды: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых.

Следующие летние Паралимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе (США).

(Александр Абустин)