Журова — об итогах Паралимпиады: «Наши ребята не зря поехали на Игры»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии «СЭ» поделилась впечатлениями от выступления российских спортсменов на Паралимпийских играх в Париже.

«Паралимпийцы большие молодцы! Не все смогли выступить на Играх. И каждая медаль — она есть и есть. Ребята старались. Понятно, что это их решение поехать на Паралимпиаду. Мы знаем, сколько над ними издевались, было много негуманных моментов по отношению к ним. Не надо смотреть на командный зачет.

Конечно, они не зря поехали на Игры. Не думаю, что в нашей стране их будут за это осуждать. Да, они наши ребята, но отправились на Игры как индивидуальные спортсмены. Им там тоже было непросто. Я бы не смогла сказать паралимпийцам, что поехать в Париж было ошибкой. Это же паралимпийцы», — сказала Журова «СЭ».

Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Церемония закрытия Летних Паралимпийских игр состоится 8 сентября, россияне получили приглашение не церемонию.

Соревнования стартовали 28 августа. В них приняли участие 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.