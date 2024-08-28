Журова — об отказе в выдаче виз двум российским спортсменам: «Подговорили власти, кто-то должен был доложить»

Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о том, что власти Франции отказались выдать визы двум российским спортсменам для участия в Паралимпийских играх.

Пловец Андрей Граничка и игрок в настольный теннис Виктория Сафонова не смогли получить документы для въезда во Францию.

«Власти Франции могут предъявить свои претензии. Смена гражданства — одна из причин, по которой спортсмена могут не пустить. Тем более с украинского на российское. Они могут сказать, что для них это небезопасно. Или не знают, как будут вести себя паралимпийская сборная Украины, которой не все равно. Они всячески пытаются не допустить российских спортсменов. Наверняка они подговорили власти. Об этом же кто-то должен был доложить», — сказала Журова «СЭ».

Сафонова представляла Украину на летних Паралимпийских играх 2008 и 2012, на последних завоевав бронзу. В 2016 году она поменяла спортивное гражданство. Как и Граничка, она является уроженкой Крыма.