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16 мая, 16:59

Журова заявила, что МПК ведет себя бесчеловечно по отношению к российским паралимпийцам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК).

«Отрадно, что Паралимпийский комитет России был восстановлен в правах и вновь стал полноценным членом МПК. Но при этом наши спортсмены все равно будут не допущены до соревнований. Эту ситуацию можно объяснить только тем, что международный комитет ведет себя бесчеловечно по отношению к российским паралимпийцам. Потому что первоначально идеология паралимпийского спорта заключалась в реабилитации людей после сложнейших жизненных катаклизмов. Чтобы люди через спорт возвращались к привычной жизни после перенесенных физических и психологических травм. И лишать наших спортсменов такого шанса — это неприемлемо. А МПК, наоборот, применяет к нашим паралимпийцам гораздо более жестокие санкции, чем ко всем остальным российским спортсменам», — приводит слова Журовой RT.

12 мая стало известно, что апелляционный трибунал МПК удовлетворил жалобу ПКР (Паралимпийского комитета России) на решение о приостановлении членства в организации.

Восстановление прав организации не предполагает снятие отстранения с российских спортсменов, которое не позволило им выступить на Паралимпиаде в Пекине в марте 2022 года. В сентябре Генеральная ассамблея МПК рассмотрит вопрос правомерности приостановления членства ПКР.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1149176-zhurov-mpk-otnoshenie-rossiya
Светлана Журова
ПКР
МПК
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