Российской спортсменке на Паралимпиаде предстоит соревноваться с трансгендером. Что она об этом думает?

Интервью с двукратным призером Игр Анной Кулинич-Сорокиной.

Анна Кулинич-Сорокина — уникальная спортсменка. Она брала серебро еще на Паралимпиаде в Лондоне в 2012 году в метании копья, а в Токио в 2021-м завоевала бронзу в совсем непохожей дисциплине — в беге на 200 метров. Сейчас на Играх в Париже она планирует выступить в трех видах программы: метании копья и беге на 200 и 400 метров в категориях для слабовидящих спортсменов. В последних двух ее соперницей станет самый обсуждаемый участник Паралимпиады — трансгендер Валентина Петрилло. Накануне вылета в Париж Анна дала интервью «СЭ», в котором рассказала о своих ожиданиях от Паралимпиады, нейтральном статусе и необычной сопернице.

Изначально возмущал цвет нейтральной формы

— Мы с вами разговариваем накануне вылета на Паралимпиаду. Волнуетесь?

— Если честно, нет. Вообще ни капельки. Думала, что буду волноваться. Пока больше усталости от сбора. Хочется уже побыстрее очутиться в самолете.

— Был ли у вас какой-то инструктаж перед вылетом?

— Да, у нас был антидопинговый инструктаж. Нам рассказали, что можно брать, как себя вести в плане нахождения в паралимпийской деревне. В принципе, элементарные вещи. Ничего нового.

— По нейтральному статусу общались?

— Это нам все рассказали еще раньше. Потому что мы до этого уже выезжали на международные соревнования для прохождения квалификации на Паралимпийские игры, для выполнения нормативов. Естественно, нам тоже это все рассказали: про форму, про то, что можно делать и нельзя.

— Что-то удивило из этих правил?

— Возмутило — да, удивило — нет.

— Что возмутило?

— Изначально возмущал цвет формы. Сейчас уже принимаешь его как свой родной и относишься абсолютно спокойно к тому, что не можешь носить белый, синий, красный. Начинаешь проще к таким вещам относиться, когда уже перевариваешь в своей голове.

— То есть этот мятный, бирюзовый цвет вам сначала не зашел?

— Конечно, возмутил. Но потом, когда ты получаешь форму, когда появляешься в ней на соревнованиях и тебя узнают, тебе говорят, что ты русский, то уже цвет твоей формы не имеет вообще никакого значения, если честно.

Фото Getty Images

— Видел, что на днях встречались с Дмитрием Губерниевым. Он вам какое-то напутствие дал?

— Вообще, эта встреча произошла случайно. Я даже не надеялась, что нам удастся поговорить. Но он очень открытый человек. Мы встречаемся с ним не в первый раз. Дмитрий всегда общается и фотографируется. Впервые удалось записать с ним видео с напутственными словами. Было очень приятно. Очень сильно волновалась, хотя мне это несвойственно.

— Губерниев говорит, что на Олимпиаду и на Паралимпиаду в Париж надо обязательно ехать и выступать даже в нейтральном статусе. Были ли у вас сомнения, стоит ли вообще ехать?

— Нет. Единственное, для себя решила, что если нам скажут ехать, то мы едем, а если скажут не ехать, то я не расстроюсь. Вот какое было мое мнение по этому поводу. Но я абсолютно рада, что мы едем. Меня не смущает нейтральный статус. Когда ты приезжаешь на международные соревнования, то этого нейтрального статуса даже не замечаешь.

— Наши олимпийцы, которые в итоге поехали в Париж, получили разную реакцию от общественности. Многих это не обрадовало. Про паралимпийцев какого-то негатива в этом отношении я не видел. Вы сталкивались с ним?

— Личного негатива нет. Но когда даже у нас в Башкирии вышла новость, что от региона восемь паралимпийцев едут на Игры, то открывала комментарии и ужасалась. С другой стороны, понимаешь, что все люди разные. Поэтому стараешься не обращать внимания на эти комментарии. Правильно сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков: «Не обращайте внимания. Делайте свое дело». Поддержка всегда приходит.

— Год назад у наших спортсменов еще не было никаких международных соревнований. Вы в тот момент уже не успокоились, что не будет Паралимпиады? У вас же есть две олимпийские медали, победа на чемпионате Европы, дети подрастают.

— Я хотела вернуться после рождения второго ребенка. Это стало целью. А если говорить о том, поедем мы на Паралимпиаду или нет, то была уверена на 100 процентов, что окажемся в Париже. Я об этом сообщала тренерам. Многие не верили. Но у меня было такое чувство, что на 90 процентов мы поедем. Так и случилось. Думаю, что спокойно сядем в самолет, доберемся и я снова ощущу эти прекрасные эмоции.

Валентина Петрилло. Фото Global Look Press

То, что может показать мужчина в 50 лет, женщина не может

— На Паралимпиаде вы едете выступать в трех дисциплинах: метание копья и бег на 200 и 400 метров. Верно?

— Да.

— Как получилось, что вы совмещаете не особо совместимые виды?

— Изначально я метала копье. Затем так сложилось, что для участия в эстафете нужны были бегуны. Именно в эстафетах я стала выступать на международных соревнованиях. Затем мы уже поняли, что получается. Начали больше уделять внимания бегу. Стала выступать в личных дисциплинах. Потом случилась травма локтя, которая не давала метать на том уровне, на котором могла. Поэтому акцент сместился к беговым дисциплинам. Копье из-за локтя пока лотерея: сложится или не сложится. Нужна была подстраховка. Мы ее и создали за это время.

— Читал, что на чемпионате мира в Кобе в этом году локоть вас по-прежнему беспокоил. То есть проблема не уходит?

— Да, я травмировалась в 2021 году на чемпионате Европы во второй попытке. После этого так далеко уже три года не метаю. Потому что не могу стабильно делать тренировки. Например, сегодня могу метать, а завтра не могу. Сегодня — за 35 метров, а завтра — вообще никак. Поэтому в Кобе это беспокоило. Плюс там очень интересные копья, которые и в Токио на Паралимпиаде мне не понравились. Не летели они у меня. Поэтому результат был ожидаемым. Сейчас в Париже другой настрой. Знаю, что могу метать, что у меня есть шансы. Если все хорошо сложится, если локоть позволит, то надеюсь, что будут далекие попытки.

— Больше надежды связываете с беговыми дисциплинами?

— У нас разделились мнения. Я делаю ставку на 200 метров, тренеры — на 400 метров, но душа моя просит медали в копье.

— А олимпийской медали же не хватает на 400 метров.

— Казалось бы. Но это будет сложно. Для меня 400 метров — это немножко волнительная дистанция, оттого что ты не знаешь, что будет. Тем более придется бежать несколько кругов, бороться с самой с собой. Посмотрим. Судя по тренировкам, все должно получиться. Я достаточно уверена в том, что результат будет хороший.

— В забегах на 200 и 400 метров в вашей категории будет большой ажиотаж на этой Паралимпиаде, так как в них выступит трансгендер Валентина Петрилло. Хорошо или плохо, что очень много внимания привлекут ваши забеги?

— Вы же сами понимаете, что в спорте внимание — это хорошо. Это рождает результаты, это заставляет других спортсменов повышать свое мастерство. То, что появилась Валентина, она не такая угрожающая персона. Человеку захотелось в 44 года выступать среди девчонок. Это, конечно, странно для нас. Но, с другой стороны, отношусь к этому спокойно. Стараюсь не обращать внимания, а просто выйти и сделать свое дело. А мое дело — это показать хороший результат, обыграть как можно больше соперников.

Фото Global Look Press

— Я думал, что вы не пересекались с ней, но потом узнал, что была встреча на чемпионате Европы.

— Мы не пересекались тогда на дорожке, но пересекались на разминке. Тогда я еще бегала с другим лидером (спортсмен-ведущий, который бежит вместе с паралимпийцем в этой категории). Он тогда был в шоке, удивился и сказал: «Это кто?» Тогда это было необычно в паралимпийском спорте. Мы переживали за нашу девчонку, которая с ней бежала, волновались. Потом со временем ты уже привыкаешь к ее присутствию, что она есть, что она в принципе не опасна. Да, она может показать хороший результат, но не настолько хороший, с которым было бы невозможно бороться.

— Когда была ваша встреча на чемпионате Европы, то она же только-только совершила переход и еще привыкала к своему телу, о чем говорила в интервью. Сейчас результаты заметно выросли. Не стала ли она опаснее с годами?

— Это сложный вопрос. Когда ты едешь на соревнования, то все равно не знаешь, как готовы твои соперники. Сегодня может быть хорошо готова, завтра — не так. Ты приезжаешь и начинаешь понимать их кондиции по первым забегам. Понятно, что ты Валентину не списываешь со счетов. На нее придется обратить внимание. Но так, чтобы она меня как-то волновала отдельно, я бы не сказала. Так же, как и остальные соперницы, которые могут показать хороший результат. Есть девчонки, которые у нас бегут очень быстро. Валентина с ними не сравнится.

— Ни в коем случае не желаю вам поражения. Но будет ли разным для вас поражение ей или кому-то другому?

— Нет. Абсолютно точно таким же.

— Может ли женщина, рожденная женщиной, показывать такие же результаты в 50 лет, какие есть в этом возрасте у Валентины Петрилло?

— Нет. Это точно могу сказать. Организм у женщины и мужчины отличается. То, что может показать мужчина в 50 лет, женщина не может. Понятно, что разница есть. Различия ощутимые. Но ситуацию я поменять не могу. Действую исходя из того, что есть. Остается смириться и бороться.

Фото из соцсетей Анны Кулинич-Сорокиной

Уверена, что в Париже никаких инцидентов не произойдет

— Все наши паралимпийцы проходили проверку на нейтральность. Переживали, что вас могут отсеять на этом этапе?

— Нет. Я достаточно хорошая девчонка. Нигде вроде бы ничего плохого не делала. Поэтому если бы меня отсеяли, то это было бы либо ошибкой, либо невезением. Мне в последнее время не везет. Например, мы ездили на чемпионат мира, и у меня впервые почти за 20-летнюю карьеру потеряли багаж и в ту сторону, и в обратную. Такое могло случиться с этой проверкой. Но я понимала, что очень маловероятно.

— В беговых дисциплинах вы выступаете со спортсменом-ведущим. Насколько важно, что и вашего ведущего тоже допустили?

— Для меня это очень важно. Когда я бегу, то не вижу дорожки, не вижу линии, финиша. Когда я бегу одна, то не могу это делать настолько свободно, как со спортсменом-сопровождающим. Поэтому если бы Илью не допустили, то это было бы большим ударом для меня.

— Заменить безболезненно его можно? Или все равно нужно много тренировок, чтобы притереться?

— Конечно, притереться нужно. Найти хорошего спортсмена-сопровождающего сложно. Они же тоже испытывают высокую нагрузку, что может что-то пойти не так, что они сделают фальстарт или другую ошибку. Тут надо быть психологически устойчивым. Плюс вы должны примерно одинаково бежать. Нужно понимать, когда надо сбавить или прибавить, без слов. Это важно.

— С нашей сборной на Паралимпиадах не все всегда было гладко. В Рио не пустили за неделю до вылета, а в Пекине отстранили, когда команда уже находилась там. Насколько вы за день до отправления в Париж верите, что Паралимпиада для вас будет?

— Как и говорила, еще год назад верила, что она будет. Поэтому уверена, что все сложится и получится, что никаких инцидентов не произойдет.

— Разделяют ли вашу уверенность другие спортсмены, особенно те, кто прошел ситуацию с Рио?

— Сложно сказать. Но я запомню ваш вопрос и спрошу у ребят.

— У вас есть в коллекции олимпийские бронза и серебро. Едете за золотом?

— В Рио я ехала за золотом. Там могла сказать, что еду за победой. Это было возможно. Сейчас, понимая, что после рождения ребенка прошло всего ничего, побороться за золото будет из разряда нереального. Но это спорт, в котором все возможно. Не могу сказать, что сто процентов не выиграю, но это будет непросто.