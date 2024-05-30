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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 08:15

«Перед поездкой в Японию нас просили не лезть в конфликты». Российские паралимпийцы прорвались на чемпионат мира по легкой атлетике

Российский паралимпиец Калашян стал чемпионом мира по легкой атлетике
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Паралимпийский атлет Артем Калашян.
Артем Калашян одержал победу в стометровке на чемпионате мира в Японии.
Фото Reuters
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Интервью российского спринтера Артема Калашяна.

Если для представителей российской легкой атлетики шансов выступить на Играх в Париже нет никаких, то у их коллег-паралимпийцев они достаточно высокие. На днях наша команда вернулась с лицензиями с чемпионата мира, который проходил в японском Кобе, где заняла третье общекомандное место (правда, Международный паралимпийский комитет в своей медальной таблице российскую сборную не указал).

Одним из героев чемпионата мира стал спринтер Артем Калашян, выступающий в классе Т35 (спортсмены с нарушением координации). Он завоевал бронзу на дистанции 200 метров и золото на стометровке. Сейчас у Калашяна есть хорошая возможность выступить на своей второй Паралимпиаде. На первой в Токио он дважды стал третьим, а другой россиянин — Дмитрий Сафронов — тогда праздновал победу. Церемонии награждения на Играх-2020 получились скандальными, ведь взявший серебро украинец Игорь Цветов демонстративно отказался фотографироваться с нашими спортсменами на пьедестале.

На чемпионате мира в Кобе подобного инцидента с Артемом и Дмитрием произойти не могло. Во-первых, в Японию не приехали украинские спортсмены. Во-вторых, в обеих спринтерских дисциплинах россияне заняли весь пьедестал, поэтому протестовать было некому. По приезде легкоатлетов в Россию Калашян дал интервью «СЭ».

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На чемпионате мира можно было встретить российский флаг

— Насколько для тебя важен титул чемпиона мира?

— Долго мечтал стать чемпионом мира. Наконец-то это удалось. Не получалось до этого. Ехал в Кобе, чтобы бороться за золото. Сейчас нахожусь в хорошей форме. На 200 метров этого сделать не удалось, но вышло на коронной стометровке.

— Мог ли год назад подумать, что этот чемпионат мира у тебя вообще будет?

— Нет, конечно. Со всеми этими непонятными ситуациями, которые происходят, никто не ожидал, что мы поедем в Японию. До последнего тянули. Присутствовало такое же ощущение, как перед Паралимпиадой в Рио, когда ничего не было известно.

— Когда понял, что точно едете?

— За две недели нам сказали, что будем выступать на чемпионате мира. Но мы не до конца верили. В 2016-м перед Паралимпиадой тоже были такие разговоры, а на самом деле в Новогорске просидели, где потом сообщили, что никуда не едем. Сильно тогда все переживали. Тогда я находился в хорошей форме и мог бы и за золото биться. Было очень обидно, что не поехали. Поэтому все поверили, что едем на чемпионат мира в Кобе только тогда, когда нам билеты скинули.

Давид Джатиев, Артем Калашян и Дмитрий Сафронов (слева направо).
Фото Getty Images

— Удивился решению Международного паралимпийского комитета, который вас все-таки допустил?

— Конечно, это было удивительно. Но Международный паралимпийский комитет хорошо к нам относится, в том числе и президент организации.

— Год назад на чемпионате мира в Париже нашей команды не было. Следил за этим стартом?

— Да, конечно. Сравнивали наши результаты, которые показали на чемпионате России, с их. Я тогда, по-моему, стоял вторым в мировом рейтинге. Было неприятно, что не поехали в Париж. Там выступали все сильные соперники, а сейчас в Кобе украинцы не поехали, с которыми у нас борьба все время идет.

— Каково вернуться на международную арену?

— Классные ощущения. Можно выступать, бегать, соперничать. На чемпионате России вы уже друг друга знаете. Мотивация все равно уже не такая, как когда ты выступаешь за границей. Совершенно другой настрой и другой подход. Конечно, мы старались не расслабляться, тренировались и верили, что все будет хорошо.

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— Проходили ли какой-то инструктаж перед поездкой в Кобе?

— Просто говорили, чтобы ни с кем в конфликты не лезли. В таком формате.

— Ожидал какой-нибудь провокации?

— Нет. В Кобе прекрасно знали, кто мы и откуда. На этом же чемпионате мира можно было встретить российский флаг. Когда прилетаешь в аэропорт, то тебя там встречают волонтеры, которые забирают в том числе станки для толкателей и везут на стадион. Эти ребята клеили на станки бирки с надписью «Россия» и флагом, чтобы потом тренеры могли найти наши станки. Поэтому только форма была нейтральной.

— Форма у вас была бирюзового цвета. Не путали с командой Казахстана?

— Нет. Конечно, хотелось бы выступать с российской символикой, но что поделаешь.

— Все прошло спокойно? Ни с кем из российской делегации инцидентов не было?

— Вообще ни одного конфликта не было. Никто ничего плохого не говорил. Все к нам хорошо относятся.

Паралимпийский атлет Артем Калашян.
Артем Калашян.
Фото Reuters

Даже если бы было можно, не пошел бы на церемонию открытия Паралимпиады

— Правильно понимаю, что в медальном зачете ваши медали не учли?

— Да, так и было. В Википедии в медальном зачете нас указали, но на сайте Международного паралимпийского комитета команды нейтральных атлетов не было изначально. Немного обидно.

— Если медали все-таки посчитать, то у нейтральной команды третье место вслед за Китаем и Бразилией. Это считается хорошим результатом?

— Не особо. Могли и за второе место биться. Много по золотым медалям потеряли после периода отстранения. Просто долго не выступали на международной арене, подрастеряли форму.

— Тем не менее на 100 и 200 метров заняли весь пьедестал. Как у вас так получилось?

— Мы понимали, что так и будет. Потому что украинцев и бразильцев не было, которые могли бы нам составить конкуренцию. Только один чех сильный и аргентинец в реальных соперниках.

— Почему их не было?

— Они свои путевки в Париж уже заработали, поэтому и готовятся к Паралимпиаде.

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— Чемпионат мира все-таки престижный старт, разве нет?

— Да, но лучше подготовиться к Паралимпиаде. Ты же две недели теряешь, без тренировок сидишь. Если бы у меня была лицензия, то тоже бы не поехал. Очень долгие перелеты. Мы больше суток добирались. Туда летели через Турцию, а обратно сначала в Китай, из Китая в Питер, из Питера в Москву, а оттуда уже по своим регионам.

— Квота завоевана. Свою задачу перед Паралимпиадой выполнил?

— Квота, конечно, завоевана, но она не личная. У нас еще будет чемпионат России, на котором уже точно определят, кто поедет и кто не поедет. Может, я хуже выступлю, чем на чемпионате мира, и мне скажут остаться дома. Поэтому надо сначала там пробежать.

— Насколько уверенность присутствует, что поедешь в Париж?

— Даже не знаю. Время покажет. Надеюсь, что поедем. Буду стараться туда попасть и выиграть золото.

— Не обидно, что на церемонию открытия нашу команду не пустят?

— Я бы и не поехал. Когда на Паралимпиаде в Токио был, пожалел, что отправился на церемонию открытия. Все время ходишь, устаешь. Поэтому сейчас даже если бы было можно, то не пошел бы. Да и многие бы так поступили. Мне бы было не обидно ее пропускать.

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