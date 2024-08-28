Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 22:30

Двум нашим паралимпийцам отказали в выдаче виз. Все из-за Крыма?

Двум российским паралимпийцам отказали в выдаче виз во Францию
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Андрей Граничка.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Наша делегация сократилась еще до старта Игр в Париже.

В день открытия Паралимпиады в Париже для нашей команды пришли неприятные новости. Проблемы с визами случились у двух российских спортсменов. Хотя Паралимпийский комитет России попробует оспорить это решение.

Шаг к политизации спорта

О том, что не всех наших спортсменов пускают в Париж, сообщили на сайте ПКР. В своем заявлении организация назвала это решение еще одним шагом к политизации спорта:

«Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Игр Париж-2024 не смогли исполнить свои обязательства по обеспечению участия всех нейтральных спортсменов из России в Паралимпийских играх в Париже, которые прошли проверку на нейтральность и выполнили квалификационные требования по допуску к Играм.

Правительство Франции отказало Международному паралимпийскому комитету и оргкомитету Игр в выдаче виз двум спортсменам — гражданам Российской Федерации. Об этом сообщил оргкомитет. Это является недопустимым для страны, которая проводит такие крупные спортивные мероприятия, как Олимпийские и Паралимпийские игры.

 
Российские спортсмены на&nbsp;церемонии открытия Паралимпиады-2020 в&nbsp;Токио. 88 героев и много медалей. Чего ждать от сборной России на Паралимпиаде-2024

Принимающая сторона всегда гарантирует решение визовых вопросов. Возникает вопрос к организаторам — зачем проводить соревнования там, где вы не можете обеспечить всем спортсменам равные возможности прибытия в ту или иную страну.

Мы рассматриваем отказ в выдаче виз спортсменам-паралимпийцам — гражданам Российской Федерации, как еще один шаг к политизации спорта. Особо печально, что это решение касается людей с ограниченными возможностями здоровья, стремящихся к высоким спортивным достижениям.

В настоящее время Паралимпийским комитетом России повторно направлены обращения в Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Игр-2024 с просьбой обратиться к правительству Франции для пересмотра принятого решения об отказе в выдаче виз гражданам Российской Федерации», — говорится на сайте ПКР.

Шансов на то, что решение может быть пересмотрено в положительную сторону, очень мало. Даже глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков уже, похоже, не надеется, что команда в Париже будет в изначально планируемом составе, говоря о том, что это для организации большая потеря. Также он сказал, что для недопущенных атлетов ПКР постарается сделать побольше соревнований, чтобы они могли проявить себя.

Виктория Сафонова.
Фото vk.com/russianparalymp

Не там родились?

ПКР имен недопущенных спортсменов не назвал, но быстро появились инсайды. Отказ в выдаче виз получили пловец Андрей Граничка и игрок в настольный теннис Виктория Сафонова.

Как стало известно «СЭ», проблемы у них, вероятно, возникли из-за места рождения. Оба из Крыма. Граничка родился в Севастополе, Сафонова — в Симферополе. Три года назад на Олимпиаде в Токио японцев ничего не смутило в паспортах россиян. Андрей на тех Играх взял золото, а Виктория — серебро.

Более того, совсем недавно не смущало их происхождение и французов. Как рассказал один из тренеров паралимпийской сборной по плаванию, Граничка еще в июне был на соревнованиях во Франции. Но та виза была на короткий срок и уже истекла. «СЭ» попытался связаться со спортсменами, однако те пока говорить не готовы. «Сейчас он (Граничка) в очень тяжелом состоянии и вряд ли будет давать комментарии», — сообщил источник.

 
Логотип Паралимпиады. Паралимпиада в Париже: куда пропали два человека из российской заявки? Будут ли трансляции?

Свою версию такого решения высказала депутат Госдумы Светлана Журова: «Власти Франции могут предъявить свои претензии. Смена гражданства — одна из причин, по которой спортсмена могут не пустить. Тем более с украинского на российское. Они могут сказать, что для них это небезопасно. Или не знают, как будет вести себя паралимпийская сборная Украины. Украинцам же не все равно. Они всячески пытаются не допустить российских спортсменов. Наверняка они подговорили властей. Об этом же кто-то должен был доложить».

Таким образом, наша команда сократилась с 90 спортсменов до 88. Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября.

Светлана Журова
1
Читайте также
Мамардашвили перешел из «Валенсии» в «Ливерпуль»
Мама фигуристки Горобченко прокомментировала дисквалификацию девушки за допинг
Экс-разведчик США заявил о большой цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Миллиарды для Кузи, пятикратное понижение Грицюка и Ротенберг-обвинитель. Что происходит со СКА в межсезонье
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины
Популярное видео
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

88 героев и много медалей. Чего ждать от сборной России на Паралимпиаде-2024