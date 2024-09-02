Итальянский паралимпиец лишился медали из-за телефона в лодке. На него пожаловался чемпион заезда

Коммуникация в гребле дает тактическое преимущество.

Не так давно мы все следили за драмой вокруг медали Захара Петрова на чемпионате мира в Самарканде. Наш олимпионик победил, перевернувшись уже во время финиша, и судейская комиссия долго не могла разобрать, правомерно или нет присуждать победу упавшему с каноэ атлету.

В итоге Петрова сначала дисквалифицировали, затем вернули награду, потом повторно ее лишили. И все же случай Захара не самый нелепый. С Петровым как минимум готов посоперничать коллега из паралимпийской гребли. На Играх в Париже итальянец Джакомо Перини лишился бронзы из-за того, что забыл телефон в лодке. Только вот соперники не верят в беспечность паратлета и намекают на нечестную борьбу. Но чем может помочь смартфон во время соревнований?

Забытый в лодке телефон лишил медали

Борьба с телефонами в шахматах или, например, в керлинге понятна и объяснима. Это те виды спорта, где на первый план выходит тактика и «подсказки» со стороны могут серьезно повлиять на результат. Но вот дисквалификация за средства связи в гребле? Это что-то новое. Однако подобный пункт в правилах этого вида спорта и правда есть, и вживую с ним столкнулся итальянец Джакомо Перини. Незадачливого европейца лишили бронзы Паралимпиады, после того как в сумке спортсмена нашли телефон, с которым он вместе стартовал в лодке. Федерация паралимпийской гребли Италии пыталась протестовать, утверждая, что Перини забыл выложить трубку перед стартом и не доставал телефон по ходу соревнований. Однако судьи отклонили протест. Дальше у Перини есть опция подачи иска в CAS, однако, как правило, Спортивный арбитражный суд встает в подобных случаях на сторону международных федераций.

Действительно, если в регламенте есть запрет на телефон и он нарушен, то как отстоять свою правоту в суде? Другое дело, что для обывателя не совсем понятна сама логика такого рода ограничений. «Использование различных средств связи может давать значительное преимущество. Особенно в случае с этим итальянцем — он ведь участвовал в соревнованиях одиночек, на длинной дистанции. Ее проходят примерно за 10 минут, так что раскладка по дистанции имеет крайне важное значение, если не ключевое», — объясняет в беседе с «СЭ» вице-чемпион Европы Артем Косов. В то же время Косов не уверен, что Джакомо намеренно пытался обмануть. «Возможно, он и правда забыл телефон или хотел использовать его для ведения соцсетей. Нужно тщательно разобрать эту историю. Например, если нашли наушники — то это явно были консультации с тренером», — добавил российский гребец.

Джакомо Перини. Фото Global Look Press

На итальянца пожаловался обыгравший его соперник

Скандал произошел в финале соревнований по гребле на байдарках и каноэ в категории PR1 на дистанции 1000 метров. Итальянец уверенно прошел квалификацию и был одним из главных претендентов на награды — хотя бы на основании того, что становился вторым в этой дисциплине на двух последних чемпионатах мира, а на чемпионате Европы и вовсе дважды побеждал. Начало паралимпийского финала также было многообещающим. Половину дистанции Перини и вовсе лидировал, однако ближе к финишу пропустил вперед двух конкурентов и стал третьим. Правда, бронзу в руки так и не получил. Сразу после заезда судья дисквалифицировал Джакомо, обнаружив в лодке тот самый телефон. Причем что важно — о возможном нарушении сигнализировал арбитрам победитель заезда британец Бенджамин Притчард. Притчард утверждал, что видел, как Перини общался со своей командой во время гонки, правда, остальные участники заезда подтвердить его слова не смогли.

Так или иначе телефон нашли в лодке, более того, он был включен — так что все формальные поводы для отстранения. И все же итальянская сторона не сдается. Джакомо в целях защиты репутации предоставил распечатку звонков — и она за последние пять часов совершенно пустая. Другое дело, что в 2024 году едва ли кто в принципе пользуется классической GSM-связью. Перини мог позвонить через один из многочисленных мессенджеров, а их базу данных легко удалить. Дальнейшая судьба медали итальянца будет разбираться исполнительным комитетом Международной федерации академической гребли. Однако пока что она в руках у австралийца Эрика Хорри, и он считает итог справедливым. «В этом и есть спорт — существуют правила, и мы должны их соблюдать. Я рад тому, что смог стать призером Паралимпиады. Это мои четвертые Игры, и на каждых я был призером — соблюдая все правила», — сказал Хорри журналистам.

Глядя на цирк вокруг бронзы женских вольных упражнений на Олимпиаде, утверждать, что результаты теперь окончательные, не стоит. И все же хочется верить, что хотя бы над паралимпийцами так издеваться не будут и в случае чего выдадут Перини дополнительную медаль, а не отберут ее у австралийца. Ведь он действительно на эту ситуацию повлиять никак не мог. Так за что наказывать?