Паралимпиада (Паралимпийские игры)

14 ноября, 11:30

33 страны западного лагеря требуют снова отстранить российских паралимпийцев. Среди них нет США и Болгарии

Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Фото Global Look Press
Антироссийская коалиция в мировом спорте сокращается, но пока очень медленно.

Министры спорта из 33 стран западного лагеря подписали заявление, осуждающее возвращение российских паралимпийцев на мировую арену. Речь о решении Международного паралимпийского комитета (IPC) не продлевать санкции в отношении нашей страны, которое было принято в сентябре. В том, что восстановление россиян, да еще под своим флагом, будут жестко критиковать недружественные государства, сомнений в общем-то не было. Так что здесь интерес в основном представляет численность «оппонентов». Напомню, что перед Олимпиадой-2024 коалиция, требовавшая недопуска России на Игры в Париж, поначалу составляла 36 стран. Потом «отвалилась» Словакия, а сейчас из списка недовольных исчезли США и Мальта.

Коалиция, к сожалению, жива

Пресловутая коалиция министров спорта стран — союзников Украины была создана в 2022 году и безапелляционно давила на МОК в вопросе допуска олимпийцев из России на Игры в Париже. Дошло до того, что «обеспокоенные страны» угрожали бойкотом в случае появления на Олимпиаде наших граждан даже в нейтральном статусе. Такая агрессивная позиция вызвала жесткую отповедь спортивных чиновников, которые обвинили правительства западных стран в посягательстве на автономию спорта. В итоге, как мы знаем, идея с бойкотом провалилась. Но коалиция во многом добилась желаемого — в столице Франции летом прошлого года выступили всего 15 спортсменов из России, которые сумели завоевать всего одну медаль.

Сборной России не&nbsp;будет на&nbsp;Паралимпиаде-2026.России не будет на Паралимпиаде-2026. Хотя в сентябре нам вернули и флаг, и гимн

Сейчас министры всячески подчеркивают, что не покушаются на автономию спортивных организаций. Но при этом они «серьезно обеспокоены» из-за снятия санкций с России и Белоруссии по линии IPC в условиях, когда, по их мнению, «нарушения Олимпийской хартии сохраняются». Западные страны считают, что позиция паралимпийской организации идет вразрез с политикой МОК и «отдельных международных федераций», которые сохранили большую часть антироссийских санкций. «Мы призываем IPC разъяснить, что будет означать его решение для паралимпийских спортивных мероприятий после Игр-2026, в том числе для территорий под юрисдикцией Паралимпийского комитета Украины, которые в настоящее время контролирует Россия», — говорится в заявлении.

На самом деле очередной антироссийский демарш в спортивной политике вряд ли будет иметь большие последствия, поскольку снятие санкций пока мало чего дало российским паралимпийцам. Зимние международные федерации, которые контролируют и спорт для лиц с ОВЗ, продолжают блокировать выступление наших атлетов, в том числе в нейтральном статусе. В результате ближайшую Паралимпиаду мы, видимо, снова пропустим. Хотя глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков и продолжает верить, что организаторы выдадут нам несколько специальных приглашений в Милан-2026. С учетом того, что среди подписантов «письма 33» есть Италия, в такой поворот, если честно, верится с большим трудом.

Павел Рожков.
Фото Global Look Press

Кто за, а кто против

Главное в заявлении с осуждением решения IPC — это подтверждение факта, что антироссийская коалиция в спорте, несмотря на всю геополитическую турбулентность, не развалилась и продолжает свою подрывную деятельность. Все страны — подписанты нового письма по-прежнему блокируют нормальное возвращение России на мировую спортивную арену. И нашим спортивным дипломатам хорошо бы четко представлять, кто именно является нашими непримиримыми оппонентами. Помимо Украины, это 23 страны Евросоюза, а также Великобритания, Норвегия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Исландия и Лихтенштейн. Самым заметным является отсутствие в этом списке США. Авторы петиции объясняют это тем, что в Штатах нет должности министра спорта. Но при прежней администрации Белого дома это не мешало ставить подпись под антироссийскими пасквилями помощнику Госсекретаря по вопросам образования и культурных связей.

МПК восстановил полноценный статус Паралимпийского комитета России.С наших паралимпийцев сняли санкции — вернули даже флаг. Первая большая победа над антироссийским лобби

Очевидно, что участие или неучастие страны в кампании по «отмене России в спорте» определяется исключительно взглядами находящихся у власти политиков. Дональд Трамп сейчас поддерживает далеко не все антироссийские инициативы, и очевидно, что «спортивная блокада» не входит в список приоритетов президента США. Венгрия не поддерживала жесткие меры в сфере спорта с самого начала (и, как известно, заблокировала санкции против ОКР и наших футбольных клубов). Словакия после прихода к власти Роберта Фицо и его сторонников тоже вышла из проукраинской коалиции. Возможно, то же самое в ближайшее время произойдет с Чехией. По крайней мере, нового лидера парламентского большинства Андрея Бабиша многие называют «чешским Трампом». И формировать новое правительство будет именно он.

Не совсем понятно, чем вызвано исчезновение из актуального антироссийского списка Мальты. Министр образования и спорта Клифтон Грима, подписывавший прежние петиции, остается на своем посту, и никаких заметных сдвигов в подходе мальтийского правительства к «русскому вопросу» вроде бы не произошло. Возможно, нынешняя ситуация вызвана техническим моментом. Тем не менее список «отказников» для нас тоже важен. Например, то, что в коалицию по принципиальным соображениям не входит Болгария (несмотря на антироссийскую риторику своего правительства), а также практически все кандидаты на вступление в ЕС — Молдавия, Албания, Турция, Грузия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория.

Именно на эти страны, помимо союзников из БРИКС и государств Глобального Юга, мы, видимо и должны опираться, продвигая наши интересы в мире спорта. Достаточно ли у них влияния, чтобы отменить санкции хотя бы к Олимпиаде-2028? Ответить на этот вопрос пока тяжело, несмотря на оптимизм наших чиновников. Все-таки среди подписантов «письма 33» минимум пять стран, обладающих значительным влиянием в олимпийском движении: Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония. Также удивительна позиция Испании, которая на официальном уровне требует отстранения Израиля, ссылаясь на «российский прецедент», но на фоне провала своих инициатив все равно не желает возвращения России. В общем, пока процесс восстановления в спортивном мире идет не просто, но ситуация хотя бы не ухудшается и даже медленно решается в нашу пользу — и это не может не радовать.

