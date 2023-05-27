Российского паралимпийца дисквалифицировали за политику. Причина — сообщения в соцсетях

Решением Международного союза велосипедистов (UCI) трехкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексею Обыденнову запрещено участвовать в международных стартах.

Список российских спортсменов, пострадавших из-за своей политической позиции, пополнился 47-летним паравелосипедистом Алексеем Обыденновым. С 1 июня трехкратный чемпион мира среди гонщиков с повреждением опорно-двигательного аппарата не может принимать участие в каких-либо соревнованиях в международном календаре UCI даже в нейтральном статусе. Причина — публикации в соцсетях атлета, которые международные чиновники расценили как поддержку СВО. «Меня нельзя отстранить от велоспорта, потому что он живет во мне, а я сам живу велогонками, — отреагировал спортсмен, у которого ампутированы обе руки. — Путин — мой президент! А Россия — моя великая страна. Повторяю это снова и снова».

Фото Global Look Press

По погоде за олимпийской мечтой

Дисквалификацию Обыденнова в интервью РИА Новости подтвердил главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец. Ранее известный паралимпиец сообщал об этом в своих социальных сетях. UCI изначально не запрещал гонщикам из России стартовать в нейтральном статусе и недавно подтвердил свою позицию. Однако сам Обыденнов, на счету которого в прошлом восемь чемпионатов мира, не выступал на международном уровне с 2020 года. При этом Алексей вполне успешно продолжает карьеру на внутренней арене, завоевывая медали чемпионатов страны на велотреке. В данный момент он готовится в Красной поляне к очередному такому старту.

В соцсетях паралимпийца действительно присутствуют посты, которые можно трактовать как поддержку СВО. Однако к юридической стороне решения UCI об отстранении большие вопросы. Во-первых, аккаунты Обыденнова не авторизованы официально, то есть нет уверенности в подлинности сообщений. Правда, сам Алексей не отказывается от своей политической позиции, но формально соцсети как повод для наказания — это очень спорно. Во-вторых, политические фильтры для допуска на соревнования в принципе незаконны. Да, о них говорится в рекомендациях МОК, но это противоречит Олимпийской хартии и традициям большого спорта. Не говоря о моральной стороне преследования инвалида за политику.

В 14 лет Алексей потерял обе руки (правая ампутирована полностью, а левая — ниже локтя) в результате несчастного случая, а в 2010 году начал карьеру в паравелоспорте. Велосипедом он управляет с помощью специального устройства на частично сохранившейся левой руке. Обыденнов трижды выигрывал чемпионаты мира на треке, а также брал медали на шоссе. В 2012 году на Паралимпиаде в Лондоне тогда еще только начинающий спортсмен занял пятое место, в Рио-2016 российскую команду не пустили из-за допинговых обвинений. А накануне Токио-2021 Алексей упал на тренировке и получил тяжелую травму. Восстановившись, ветеран планировал штурмовать Париж-2024, однако теперь его перспективы реализовать мечту выглядят туманными.

Фото Соцсети

Никаких объективных преград нет

В последние годы Обыденнов оставался одним из самых открытых для СМИ российских паралимпийцев, и был активен в информационном поле. Весной 2016 года он оказался в списке наших атлетов, получивших обвинения в использовании мельдония и даже был лишен из-за этого золота чемпионата мира. Но затем в суде Алексей отстоял свою невиновность и вернул заслуженную награду. Летом 2016-го Обыденнов входил в инициативную группу паралимпийцев, которые через суд добивались допуска на Игры в Рио. К сожалению, те усилия оказались тщетными. Помимо спортивной деятельности, Алексей еще известен своим участием в проекте по созданию отечественных «умных протезов».

— Жизнь заканчивается только смертью. Все остальное — это открытые двери, и если вы их боитесь открыть, то дело только в ваших собственных комплексах, — говорил мужественный спортсмен в интервью «СЭ». — На самом деле никаких объективных преград нет. Если говорить о счастье жить или о возможности стать счастливыми, то этим наделены все люди в равной мере, независимо от физиологических ограничений. Ограничения существуют только в вашей голове.

Обыденнов — один из немногих российских спортсменов, против которого из-за политики введены личные санкции на длительный период. Ранее под эти жернова попадали шахматист Сергей Карякин, гимнаст Иван Куляк, а также пловец Евгений Рылов. Кроме того, ряд спортсменов, например тхэквондисты Максим Храмцов и Владислав Ларин, не допущены до контентных стартов (также из-за сообщений в соцсетях). Фехтовальщики Софья Великая, София Позднякова, Яна Егорян и другие отстранены по формальным признакам — из-за принадлежности к спортивному клубу ЦСКА.