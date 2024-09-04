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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 11:45

«Они лучше меня». Австралийский паралимпиец с достоинством принял поражения в Париже от россиян

Австралийский паралимпиец назвал российских атлетов приятными людьми
Сергей Подушкин
Обозреватель
Джарид Клиффорд (крайний справа).
Фото Reuters
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Джарид Клиффорд считает наших параатлетов приятными людьми, которых нельзя игнорировать.

Австралийского бегуна-паралимпийца Джарида Клиффорда пока можно, пожалуй, назвать самым большим неудачником Паралимпийских игр в Париже. Сперва он финишировал третьим в беге на 5000 м в классе Т13 (нарушения зрения), но поскольку слишком рано отпустил веревку от гида, был дисквалифицирован, а в беге на 1500 м отстал от бронзового призера на одну сотую секунды. В обоих случаях третьим стал россиянин Антон Кулятин, но Клиффорд и не думает поддаваться антироссийской истерии. Он считает, что наши бегуны имели право соревноваться и обыгрывать его на Паралимпиаде.

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Потеря рассудка на финише

Австралиец довольно известен в мире паралимпийского спорта — на прошлой Паралимпиаде в Токио он завоевал два серебра и бронзу. Кроме того, он является двукратным чемпионом мира 2019 года в Дубае. Причем Джарид становился автором мировых рекордов на нескольких дистанциях в своих классах. В частности, в 2021 году он пробежал марафон за 2 часа 19 минут и 8 секунд, что, согласитесь, является результатом экстра-класса. Из-за очень больших проблем со зрением, которое драматично ухудшилось еще в школе, 25-летний бегун вынужден соревноваться при помощи гидов, которые на дистанции 5000 м в Париже сменяли друг друга. Первую половину бежал один, вторую — другой.

Джарид Клиффорд (крайний справа).
Фото Reuters

Понятно, что бег в связке с гидом у Клиффорда прекрасно наработан, но на сей раз что-то пошло не так. Джарид на последних метрах потерял контакт с гидом (они должны бежать, держась с двух сторон за страховочную веревку) и по правилам был дисквалифицирован.

«Я пошел, увидел маму, папу и свою девушку — и сломался. Я немного поплакал. Если говорить о реакции на результаты как о горе, то у меня был момент горя», — заявил Клиффорд Daily Mail. Позднее он написал в социальных сетях: «Я абсолютно расстроен тем, что мы допустили такую критическую ошибку сегодня. Оставаться в контакте с гидом — это фундаментальное правило руководства, и я потрясен тем, что потерял рассудок на этих финальных метрах». В итоге бронза досталась Кулятину, финишировавшему четвертым. Вторым стал еще один россиянин Александр Костин.

Александр Костин и Антон Кулятин.
Фото Reuters

«Россияне существуют на этой планете»

При этом австралиец старался не унывать и пообещал сделать все ради успеха на дистанции 1500 м. Однако там все получилось не менее обидно — в битве за бронзу он проиграл одну сотую все тому же Кулятину — чемпиону Игр в Токио в данной дисциплине. На сей раз, кстати, первенствовал Костин, который и завоевал золото. «Очень серьезный был забег, и я обогнал австралийца Джареда Клиффорда на 0,01 секунды. Высокая конкуренция, поэтому такие плотные результаты. Чувствую удовлетворение. Хотя есть осадок, что не удалось защитить чемпионский титул Токио-2020», — комментировал Кулятин.

Что же касается австралийца, то он, конечно, очень расстроился очередной неудачей, но повел себя по-джентльменски. «Я согласен, что в спорте есть место бойкотам, но думаю, что бойкоты должны быть справедливыми. Я общаюсь с ребятами из России, и они кажутся мне милыми, приятными людьми. Надо признать, они победили меня, они существуют на этой планете, и они лучше меня. Так что у меня нет никаких обид, что именно россиянин обыграл меня в сражении за бронзу», — приводит слова Клиффорда издание Nine.com.au. Он также добавил, что бегуны топ-уровня с нарушениями зрения — нишевая группа, в которой царит дух товарищества.

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В общем, умение принять поражение Джарида заслуживает самой высокой оценки и теплых слов. Тем более на нынешних Паралимпийских играх мы видели обратные примеры после соревнований с участием россиян. Конечно же, больше всего отличились украинцы. Самый вопиющий комментарий выдал прыгун в длину в категории Т36 (спортсмены с нарушением координации) Александр Литвиненко. Украинец стал бронзовым призером, а россиянин Евгений Торсунов завоевал золотую медаль. «Немножко скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению, — заявил тогда Литвиненко «Общественному Спорту». — Поэтому я имею обиду не на кого-то, а на себя. Февраль — март я не мог тренироваться, а они тренировались спокойно, веселятся, улыбаются. Они не «нейтральные».

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