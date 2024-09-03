Украинцы устроили акцию против величайшего паралимпийца современности. Выглядело очень странно

Новый политический демарш сборной Украины на сей раз был направлен против 20-кратного чемпиона Паралимпиад Игоря Бокия.

Белорусский пловец Игорь Бокий вышел на четвертое место в списке самых успешных паралимпийцев в истории, завоевав на Играх в Париже свою 20-ю золотую награду в карьере. 30-летний уроженец Бобруйска, выступающий в классе S13 (частично незрячие спортсмены), не проигрывает на Паралимпиадах c 2016 года. Накануне в Париже он занял первое место на дистанции 50 метров вольным стилем, показав результат 23,65 и опередив украинцев Илью Яременко и Алексея Вирченко. Невероятное доминирование Игоря на водных дорожках позволяет многим сравнивать Бокия с 23-кратным чемпионом Олимпиады Майклом Фелпсом. Однако призеры Игр-2024 с Украины не прониклись величием момента, устроив во время церемонии награждения политическую акцию.

В погоне за историческим достижением

Игорь Бокий — самая яркая звезда не только белорусской сборной, но и всей Паралимпиады в Париже. На нынешних Играх он завоевал в своем классе уже четыре золота — на 50 и 400 метров кролем, 100 метров на спине и 100 метров баттерфляем. Во вторник у него есть шанс стать 21-кратным паралимпийским чемпионом, победив на дистанции 200 метров комплексным плаванием. За каждое паралимпийское золото белорусскому нейтралу полагается 148 тысяч белорусских рублей (4,2 миллиона российских). То есть звездный спортсмен уже заработал в столице Франции примерно 187 тысяч долларов. Для паралимпийского спорта это огромные деньги. Но дело, конечно, не только в них.

Игорь Бокий. Фото Reuters

20 золотых, одна серебряная и одна бронзовая награды на Паралимпиадах — это четвертое место в истории Игр для спортсменов с ограниченными возможностями. Больше только у великой американской пловчихи Триши Зорн (41 золото), норвежского лыжника Рагнильда Миклебуста (22 золота) и французской пловчихи Беатрис Хесс (20 золотых и пять серебряных наград). Но все это трио уже завершило карьеры, а Бокий находится в самом расцвете спортивных сил и имеет все шансы превзойти и Хесс, и Миклебуста, и Фелпса. На трех Паралимпиадах подряд с 2012 года он выигрывал не менее пяти титулов. Тем удивительнее акция, которую устроили накануне украинцы Илья Яременко и Алексей Вирченко.

На дистанции 50 метров вольным стилем Бокий опередил сразу трех представителей Украины, занявших места со второго по четвертое. Илья Яременко, Алексей Вирченко и Максим Варакса уступили Игорю 12, 20 и 35 сотых соответственно. После чего серебряный и бронзовый призер на бортике демонстративно дистанцировались от белоруса, отказавшись от совместного фото. Ранее подобный трюк в отношении россиянина Кирилла Пульвера дважды проделал бывший житель Мариуполя Александр Комаров. Украинским спортсменам официально запрещены любые контакты с представителями России и Белоруссии, участие в совместных пресс-конференциях, общение с российскими и белорусскими СМИ, а также реакция в соцсетях на публикации представителей этих стран. Напомню, что российские и белорусские спортсмены из-за санкций выступают в статусе нейтральных паралимпийских атлетов (NPA).

Не политики, а спортсмены

Нет никаких сомнений, что в ближайшее время мы увидим в Париже политическую акцию и в исполнении атлета из Николаева Игоря Цветова. Накануне этому спортсмену, выступающему в классе T35 (бегуны с умеренным поражением ног или незначительными нарушениями движений, координации туловища и рук), наконец удалось опередить на дистанции 100 метров россиян Артема Калашяна и Дмитрия Сафронова. Три года назад Цветов дважды проиграл в Токио Сафронову, что не помешало ему устроить демарш на стадионе, а также отличиться резкими заявлениями против россиян в соцсетях.

Не обошел пропагандистские моменты Цветов и на сей раз. «Этот забег был принципиальным, ведь позиция Украины неизменна — только победа, только вперед, — приводит комментарий паралимпийского чемпиона издание «Общественное Спорт». — Пусть они (россияне) знают, где их место. Мы доказали, где они должны находиться. Мы сильны, непобедимы и будем работать только ради победы». При этом российским спортсменам на Паралимпиаде под угрозой дисквалификации запрещены комментарии на тему СВО. А вот представители Украины сполна используют эту трибуну, практически в каждом интервью при полном попустительстве организаторов соревнований стараясь задеть и оскорбить соперников из России и Белоруссии.

Украинцы отказались фотографироваться с Игорем Боким. Фото Reuters

Наши паралимпийцы стараются не реагировать на провокации. «Не хотелось бы делать каких-то замечаний... Если говорить про то, какие эмоции я испытал, то меня эта ситуация не поколебала», — рассказал «СЭ» Кирилл Пульвер. «Цветов общается с нами нормально, как и со всеми спортсменами. Просто на камеру этого не делает. Мы удачи ему пожелаем. Победил — молодец. Значит, сегодня был лучше, — отметил в интервью matchtv.ru Дмитрий Сафронов. — Он же не из Западной, а с Восточной Украины. Там более лояльны к нам, будем честны. У нас соперничество только на дорожке. В остальном — мы же не политики, а спортсмены».

По итогам пяти дней соревнований в Париже паралимпийцы из России завоевали семь золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей (восьмое место в общем зачете). На счету украинцев пять золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых наград (11-е место). Белорусам все награды (четыре золота) пока принес один Игорь Бокий — это 14-е место в медальной таблице.