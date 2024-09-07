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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 21:15

Китай выиграл шестую Паралимпиаду подряд. В чем секрет страны?

Китай в шестой раз подряд победил в общем зачете Паралимпиады
Артемий Кутейников
Корреспондент
Сборная Китая по настольному теннису.
Фото Reuters
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Россияне тоже достойно выступили в Париже.

8 сентября в Париже завершатся Паралимпийские игры. Однако победитель неофициального медального зачета уже известен — Китай досрочно завоевал этот титул. Азиатская сборная победила на шестых летних Играх подряд: в последний раз она уступила лидерство по золотым медалям в Сиднее в 2000 году — тогда первое место заняли хозяева-австралийцы, а Китай стал шестым.

Как Китай выступает на Паралимпиадах

Китай занял первую строчку в доминирующем стиле: он уже набрал 205 медалей, из которых 90 золотых, 68 — серебряных и 47 — бронзовых. Занимающая пока второе место Великобритания отстает от лидера почти в два раза по общему количеству наград — она выиграла 114 медалей, золотыми из них стали 46. Третье место перед последним днем соревнований — у сборной США, завоевавшей 97 медалей (34 высшей пробы).

Валерия Шабалина выиграла золотую медаль Паралимпиады-2024. Россиянка стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Шабалина могла завершить карьеру, но поехала за триумфом в Париж

Для Китая это уже шестая подряд победа на летней Паралимпиаде. При этом до 2004 года сборная из Поднебесной даже ни разу не забиралась в топ-5. На последних зимних Играх, прошедших в Пекине, китайцы тоже оказались сильнее всех.

«Многие паралимпийцы родом из бедных сельских районов и могут иметь врожденные заболевания, — объяснил феномен китайцев журналист The Guardian Марк Дрейер. — Это позволяет Китаю максимально использовать преимущества выявления и развития талантов, поскольку многие спортсмены попадают в паралимпийские программы в раннем возрасте, часто через государственные школы и спортивные академии для людей с ограниченными возможностями».

Пловец Роман Жданов.
Фото Reuters

Как дела у россиян

Медали российских атлетов не учитываются в турнирной таблице на сайте Парижа-2024. Однако, если бы они соревновались наравне с остальными командами, то за день до финиша Паралимпиады занимали бы девятую строчку. После 11 дней турнира россияне завоевали 61 медаль, из них 17 золотых, 21 серебро и 23 бронзы.

Российские и белорусские спортсмены принимают участие в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.

Паралимпиада (Паралимпийские игры)

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