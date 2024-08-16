Паралимпиада в Париже: куда пропали два человека из российской заявки? Будут ли трансляции?

Отвечаем на самые волнующие вопросы перед Играми в Париже.

Вслед за Олимпийскими играми традиционно пройдут и Паралимпийские. Они состоятся в Париже с 28 августа по 8 сентября. Медали будут разыгрываться в 22 видах спорта. Но главное, что на Играх должны оказаться 90 наших спортсменов, что в шесть раз больше, чем было на Олимпиаде в июле-августе.

Какие условия?

Дорога у паралимпийцев в Париж изначально складывалась ровнее. В этом есть даже что-то удивительное. Если вспомнить, то с 2016 года олимпийцы не пропустили ни одних Игр. Спортсменов же с ограниченными возможностями не пустили в Рио перед самым вылетом, а в 2022-м на зимней Паралимпиаде нашу команду отстранили, когда она уже находилась в столице соревнований Пекине.

Несмотря на это, с Парижем все более-менее ясно стало в сентябре 2023 года. Тогда МОК был еще весь в сомнениях, пускать или не пускать наших на Олимпиаду, а МПК уже четко заявил — можете выступать, но с оговорками. «Из-за частичного отстранения ПКР теряет все права члена в МПК, однако ее спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве в Паралимпийских играх 2024 года в Париже», — сообщалось в пресс-релизе организации год назад.

Россияне стали регулярно ездить по международным стартам и завоевывать лицензии на Игры. В том числе наша команда была представлена на Параатлетическом чемпионате мира в Кобе, где заняла третье общекомандное место. Да, официально результаты нейтральных спортсменов не учли в медальной таблице. Но все же легкоатлеты-олимпийцы о подобном международном старте даже перестали мечтать.

В Париже у российских паралимпийцев будут все те же условия, что и у олимпийцев: нейтральный статус, отсутствие строчки в общекомандном зачете, а также пропуск церемоний открытия и закрытия Игр. С последним пунктом не все так однозначно. На Олимпиаде МОК сначала исключил участие нейтральных атлетов в церемонии закрытия, но под конец дал им это право. Вот только россияне к тому моменту уже покинули Францию. Возможно, МПК сделает подобный шаг, но, надеемся, что объявит об этом пораньше.

Анна Юрьевна Кулинич-Сорокина с сопровождающим на дистанции. Фото Global Look Press

Кто едет?

Как и олимпийцы, наши потенциальные участники Паралимпиады проходили проверку на соответствие регламента нейтральности. В итоге комиссии понравились резюме далеко не всех. Например, в списке вообще отсутствуют велогонщики. Однако допуск получило большое количество человек: «В связи с тем, что до 5 августа национальные паралимпийские комитеты должны подать в оргкомитет Игр в Париже спортивные заявки, исполкомом ПКР был утвержден состав делегации спортсменов и вспомогательного персонала из России, в нее вошли около 160 человек, из которых 92 — паралимпийцы. Также сегодня пришло подтверждение из Международного паралимпийского комитета, что все они прошли проверку на соответствие регламенту нейтральности и были допущены к Играм, все члены делегации уже сдали биометрию для получения», — объявил ТАСС глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Через несколько дней после этих слов в МПК заявили, что нейтральных спортсменов в Париже будет 98 человек. 90 — представители России и восемь — из Белоруссии. Сразу возник вопрос: куда делись еще двое, о которых говорил Рожков? Оказалось, что все на месте. Эти двое — ведущие для незрячих спортсменов. То есть те, кто выходит вместе с атлетами на дорожку и бежит рядом, помогая ориентироваться на трассе. В официальных списках МПК ведущие незрячих проходят в списках как персонал команды, а не паралимпийцы.

Такой сопровождающий, например, понадобится легкоатлетке Анне Кулинич-Сорокиной, выступающей в классе Т12 в метании копья, а также в беге на 200 и 400 метров. Кстати, такие же дистанции предпочитает итальянка Валентина Петрилло, которая в Париже станет первым трансгендером в истории Паралимпиады. Кулинич-Сорокина и Петрилло пока на дорожке не пересекались. На чемпионате мира в Париже год назад, где итальянка взяла две бронзы, не было россиянки, а на ЧМ в Кобе в этом сезоне, наоборот, не приехала спортсмен-трансгендер.

Всего же в Париже должны выступить 48 наших легкоатлетов, 35 пловцов, пять игроков в настольный теннис, по два представителя в тхэквондо и триатлоне. Наличие последних в этом списке означает, что россиянам все-таки предстоит окунуться в Сену, о качестве воды в которой ходило много споров. На Олимпиаде наша команда не была представлена в триатлоне и в плавании на открытой воде, поэтому не имелось возможности прочувствовать самую обсуждаемую реку этого лета.

Фото Global Look Press

Что говорят о наших паралимпийцах?

Участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 вызвало неоднозначную реакцию. Многие общественные деятели громко заявляли, что ехать на эти Игры в Париж нам не нужно. Добровольно от поездки отказались наши сборные по дзюдо и борьбе, чьи заявки сильно сократила и ослабила комиссия по допуску МОК. Те 15 спортсменов, которые до Франции в итоге доехали, получили в свой адрес разные и не всегда самые приятные определения.

В отношении паралимпийской сборной подобных споров о том, надо ехать или не надо, не существует. По крайней мере за полторы недели до старта турнира этот вопрос остро не звучит.

«МПК, в отличие от МОК, допустил к Паралимпийским играм намного больше наших спортсменов. Благодарю президента ПКР Павла Рожкова и его команду за проделанную работу. Только через диалог можно добиться справедливости по отношению к нам. Надеюсь, что наша делегация в полном составе отправится в Париж. Уверен, что завоюем медали на Играх, так как наши паралимпийцы являются одними из лучших в мире», — заявил ТАСС член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Паралимпиада в Париже даже заслужила трансляции по ТВ в нашей стране. О своих намерениях показать Игры объявил генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин. Во время Олимпиады подобной опции у болельщиков не имелось. Были доступны только пиратские трансляции в интернете и официальный показ с английскими комментариями на сайте Олимпиады. Сейчас же «Матч» планирует не только транслировать соревнования в федеральном эфире, но и отправить несколько съемочных групп в Париж. На Олимпиаду этим летом ТВ-корреспонденты не приезжали.

Согласно последней информации, аккредитацию на Паралимпиаду получили 85 наших спортсменов. Ждем еще хороших новостей для семерых (включая ведущих). В ПКР заявили, что к отправке на Игры все готово: согласована экипировка, заключен контракт на авиаперевозку и выполнены другие мероприятия. Но, помня о горьком опыте Рио-2016 и Пекина-2022, радоваться будем, когда наши атлеты начнут соревноваться.